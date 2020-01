Hai voglia di preparare una torta ma pensi di non avere abbastanza tempo? La pan di mele è la soluzione grazie alla sua preparazione facile che avviene direttamente nel frullatore.

Una torta di mele, la pan di mele, che si può realizzare in poco tempo e che diventa perfetta per la colazione o la merenda anche dei più piccoli.

Pan di mele, la torta a prova di lancette

La pan di mele è la torta di mele a prova di tempi ristretti. Pensata per chi ha pochissimo tempo ma che non vuole rinunciare alla bontà di una torta fatta in casa, la pan di mele si realizza con l’aiuto del frullatore. Tutti gli ingredienti che la compongono, infatti, vengono messi all’interno di questo utilissimo elettrodomestico. Da qualcuno è stata addirittura ribattezzata come la torta che si fa da sola.

Gli ingredienti

Dopo esserti procurata un frullatore ed uno stampo apribile per torta, ecco cosa ti occorre per preparare una pan di mele che vada bene per sei persone:

2 mele

1 uovo intero

300 grammi di farina

70 grammi di burro (in alternativa, un cucchiaio di olio evo)

180 grammi di zucchero semolato

16 grammi di lievito per dolci

zucchero a velo per la decorazione

mezzo bicchiere di latte scremato

La prima cosa da fare è montare l’uovo con lo zucchero. Via via andrà aggiunto il latte a cui avrai aggiunto il lievito, il burro a temperatura ambiente (o l’olio), la farina setacciata e le mele senza buccia. Lascia andare il frullatore. Poi, ungi con del burro o dell’olio lo stampo. Ponigli dentro il composto e cuochi per 45 minuti a 180 gradi (preriscaldato). Prima di tirare fuori la torta fai la prova stecchino (o spaghetto) e lascia raffreddare. Per un tocco da chef puoi impiattare la torta accompagnata con un po’ di panna o crema pasticcera.

Buon appetito!