Pamela Prati, bloccata l’ospitata da Signorini: ‘C’è un’indagine in corso’

Pamela Prati dopo il polverone alzato per la questione Prati-Gate, non si presenta all’evento organizzato da Alfonso Signorini, ecco i motivi

Pamela Prati ancora nel mirino del gossip, Questa volta la showgirl ha rifiutato l’invito ad un evento tenuto da direttore di Chi, Alfonso Signorini.

Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone

Una storia che ha dell’assurdo quella inventata da Pamela Prati insieme alle sue manager Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Le tre donne, come in molti sanno, hanno inventato un finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, un imprenditore di Roma di 53 anni. La showgirl è stata ospitata in diversi programmi della TV, dove ha raccontato nel dettaglio la sua vita con il suo presunto compagno e futuro marito.

La donna infatti ha anche raccontato che a maggio avrebbe dovuto coronare il sogno della sua vita, ovvero sposarsi con Mark, ma il matrimonio non è mai avvenuto. Una bugia dopo l’altra quelle delle tre donne, che le ha visto solo successivamente accusarsi a vicenda di aver dichiarato il falso. Ebbene si, Pamela e le sue manager, avevano organizzato tutto per avere un attenzione mediatica e far scoppiare uno scandalo. Ma a quando pare la cosa era molto più seria. Una storia passata prima dal gossip, per poi diventare un vero caso di cronaca.

Le tre donne oggi infatti sono sono indagate per il caso Prati-Gate.

Pamela Prati rifiuta l’invito di Alfonso Signorini

A quanto pare a rivelarlo è stato proprio il direttore di Chi Alfonso Signorini. Il direttore aveva ospitato la Prati ad un suo evento, ma la showgirl ha dovuto disdire a causa di un indagine in corso su Mark Caltagirone.

Purtroppo per Pamela non ha potuto partecipare al Chi Summer Tour, tenuto proprio dal direttore di Chi. Al momento si stanno svolgendo nuove indagini sul caso della showgirl, che potrebbe anche svelare nuovi retroscena sul caso:

“C’è una grande assenza – È stata annunciata sulle pagine del nostro giornale. Stasera vi dò una notizia: Pamela Prati non c’è”. Il giornalista ha poi spiegato cosa è accaduto e la sua reazione nei confronti della Prati: “Mi ha mandato un messaggio. Non può parlare. Glielo proibiscono i commissari perché c’è un’indagine in atto”. “Vi svelo questo retroscena – ha aggiunto -: sarebbe venuta molto volentieri però io non avrei dovuto chiedere nulla della vicenda di Marco Caltagirone. Le ho detto: “Scusa ma che vieni a fare?!” E lei mi ha risposto: “Parlo della mia carriera e della mia estate”. ‘Va bene, allora puoi restare a casa’. Mi dispiace che non ci sia perché è un’amica”.

Ha concluso Alfonso Signorini.