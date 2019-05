Pamela Prati ‘Video spinti sul web’: l’avvocato denuncia l’imbarazzante retroscena

Pamela Prati continua a far parlare di se, l’ex soubrette de Il Bagaglino, di nuovo sotto i riflettori, stavolta però per alcuni video hot in giro per il web

Pamela Prati continua ancora ad essere sotto la luce dei riflettori. La donna, dopo il polverone alzato per la sua storia d’amore con il presunto Mark Caltagirone fa ancora palare di lei, questa volta però, si tratta di altro. Ebbene si, a quanto pare per Pamela non sono bastate le attenzioni dei media sulla sua finta storia d’amore con l’imprenditore romano. Questa volta infatti , la Prati si trova protagonista di qualcosa di ancora più grave e dannoso per la sua immagine.

Secondo l’avvocato della soubrette, la bella Pamela Prati, sarebbe stata ingannata e raggirata dalle sue ex manager Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, che secondo quanto riportato da moltissimo giornali e interviste, avrebbero organizzato loro tutta questa messa in scena. In particolare avrebbero alzato questo polverone per far riottenere alla ex showgirl del Bagaglino, il successo ormai perso da anni.

Pamela Prati video hot sul web

Nella puntata de La vita in diretta, programma condotto da Eleonora Daniele, ospite in studio proprio l’avvocato di Pamela Prati ovvero, Irene Della Rocca. L’avvocato avrebbe rivelato che in rete molto probabilmente, esistono video hard dell’ex showgirl. Si tratterebbero di Video con un alto tasso erotico girati proprio dalla Prati e inviati proprio al presunto Mark Caltagirone.

Ma l’avvocato di Pamela, Irene Della Rocca, ha infatti risposto alla domanda pungente di Eleonora Daniele, che come il pubblico si è se effettivamente ci sono video compromettenti, che riprendono la sua assistita in scene molto spinte:

“In tutte le storie che abbiamo sentito ricorre il tema delle immagini hot inviate ai profili fake – ha detto la Della Rocca – Quindi non si può escludere che possa essere avvenuto anche in questo caso”.

L’avvocato La Rocca, ha cercato di dare un senso ai comportamenti della sua assistita, giustificando davanti a milioni di Italiani i comportamenti dell’ex showgirl, mettendo la sua cliente nella posizione di vittima e persona raggirata, quale non è.