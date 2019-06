Uomini e Donne, Pamela Prati sul trono di Maria De Filippi per trovare l’amore, l’indiscrezione al settimanale Vero

Uomini e Donne, Pamela Prati sul trono di Maria De Filippi per...

Pamela Prati dopo lo scandalo messo in piedi dalle due manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, sarà forse la nuova tronista di Uomini e Donne?

È ancora sotto la luce del Gossip il caso Pamela Prati, la finta storia d’amore inventata e messa in scena dalle due manager della showgirl. La donna infatti insieme alla due manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ha messo in piedi una finta stroria d’amore con quello che sarebbe stato il futuro marito di Pamela Prati, ovvero Mark Caltagirone. La donna ospite in diversi programmi della TV ha raccontato la sua storia d’amore con l’imprenditore romano, alzando tutto un polverone mediatico.

Pamela Prati a Uomini e Donne

Ormai la storia inventata dalle tre donne è finita da tempo sotto gli occhi dei riflettori e di molti canali televisivi, tanto che le stesse sono state ospitate in diversi programmi per spiegare e chiarire la loro posizione. Da colleghe, le tre donne sono diventati rivali, puntandosi e accusandosi di colpe a vicenda di tutte le bugie raccontate agli italiani. Ma quale sarà la verità?

Sta di fatto che proprio in questi giorni Pamela sia ritornata un po più serena, dopo il polverone mediatico di questi mesi. A quanto pare infatti la Prati, pare abbia sganciato una bomba proprio al settimanale Vero, in cui ha fatto una proposta assurda alla regina di Canale Cinque, Maria De Filippi.

Pamela Prati sul Trono di Uomini e Donne

Secondo quanto riportato dal settimanale, Pamela pare che voglia partecipare al programma d’amore di Maria De FIlippi Uomini e Donne per trovare finalmente il suo vero amore, un uomo in carne ed ossa, forse anche un modo per riprendere credibilità.

Ma La De Filippi accetterà? Al momento non sono arrivate risposte da parte della conduttrice, ma in tanti non aspettano altro che sapere cosa ne pensa la bravissima Maria De Filippi.