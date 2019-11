Pamela Prati toglie il reggiseno, la showgirl provoca i fan con uno scatto bollente

Pamela Prati, dopo lo scandalo delle sue finte nozze e della famigliola fantasma, torna a far parlare di sè con uno scatto molto provocante

La showgril Pamela Prati è tornata di nuovo sotto la luce dei riflettori. L’ex ballerina del Bagaglino questa volta sta facendo discutere per una foto molto piccante postata sui social.

Pamela Prati nuda sui social

La ex showgirl Pamela Prati torna di nuovo a far discutere di lei. Questa volta a mettere la donna sotto i riflettori è stata proprio una foto postata sui social dalla stessa Prati.

La donna divenuto oggetto di discussione nei mesi scorsi a causa della storia d’amore con il presunto Mark Caltagirone ha fatto parlare e non poco di lei. La showgirl infatti come in molti ricordano è stata ospite di diversi programmi televisivi per raccontare la sua stupenda ” storia d’amore ” con il presunto imprenditore Mark Caltagirone. La donna si è sempre proclamata vittima delle sue due managers Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo che secondo quanto raccontato da lei,avrebbero inventato tutta la storia per guadagnare un po di visibilità.

Nonostante siano passati ormai mesi i followers fanno fatico adesso a dissociare Pamela Prati con la truffa televisiva che hanno inventato. Nonostante ciò, sembra che la Prati stia riprendendo la sua vita in mano pubblicando anche sui social foto super sexy.

La Prati e lo scatto bollente sui social

La showgirl infatti sta man man riprendendo la sua vita e lo fa anche postando delle foto molto piccanti sui social network. La showgirl del Bagaglino infatti si è mostrato super sexy su Instagram, con una foto che ha fatto girare la testa ai suoi milioni di Followers.

La showgirl infatti nella foto si mostra nuda e senza reggiseno e nonostante sia prossima ai 61 anni, sembra che Pamela non perdi mai la sua bellezza come dimostra anche quest’altro scatto.

Corpo super tonico nonostante l’età, Pamela non ha proprio nulla da invidiare alle 20enni, ricevendo moltissimi apprezzamenti sopratutto da molti maschietti del web.