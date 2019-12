Pamela Prati toglie la maglietta mentre mangia, la collana si perde tra i seni: lo scatto bollente

Pamela Prati infiamma il web, l’ex ballerina del Bagaglino scatena i fan con uno scatto super piccante, ecco cosa è successo

Pamela Prati è una delle showgirl più discusse degli ultimi tempi. La showgirl però a quanto pare infatti ritorna di nuovo a far parlare di se con una foto che ha incendiato il web

Pamela Prati e la collana nel décolleté

La bellissima showgirl è finita di nuovo sulla bocca del gossip per una foto postata sui social. L’ex showgirl però a quanto pare è ritornata alla riscossa facendo ancora parlare di se. La showgirl dopo la storia con il suo presunto fidanzato Mark Caltagirone pare che se la passi molto bene nella vita.

Pamela infatti è stata sulla bocca del gossip per molto tempo a causa d questa storia ambigua. Come in molti sanno infatti la showgirl ha dato vita finta storia d’amore con il presunto imprenditore Mark.

Anche se al momento sembra sia una storia passata, Pamela sembra stare piuttosto bene nonostante il polverone mediatico innalzato tempo fa.

Pamela Prati la foto scatena il web

La bella showgirl è tornata sui social più sensuale che mai. Nonostante la storia che ha scatenato l’opinione pubblica, Pamela sembra si sia ripresa piuttosto bene. Come le sue colleghe, anche Pamela, è molto attiva sui social e spesso posta foto e video dove si mostra sempre più sexy e bella nonostante l’età. Ed è proprio dell’ultima foto che stiamo parlando, Pamela infatti negli ultimi giorni ha postato una foto di lei che la ritrae davanti ad un elegantissimo specchio dove mostra tutta la sua bellezza.

Quello che non è passato inosservato ai fan è stata la collana della showgirl, che a quanto pare durante la foto è andata a finire proprio nel décolleté.

«Good week end, buon pranzo»,

avrebbe scritto Pamela nella didascalia della foto. La foto infatti mostra sorridente la bella Pamela con un indosso un bikini nero che mette in risalto le sue forme e una collana con un ciondolo che finisce proprio in mezzo ai due seni. Pamela per questo fantastico scatto ha ottenuto tantissimi like dai suoi numerosissimi fan.