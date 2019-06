Pamela Prati, ‘Per via del tumore Sebastian la indossava sempre’: l’ultima agghiacciante rivelazione

La vicenda di Pamela Prati ha appassionato milioni di Italiani alla stregua di una nuova Soap Opera. La showgirl proprio poche ore fa ha rilasciato una succosa intervista alla rivista ‘Chi’, nella quale ha fatto dichiarazioni ‘shock’ ( come direbbe la nostra Carmelita d’Urso).

Si sono toccati vari argomenti nel corso dell’intervista, ma quello che, tra tutti, ha sconvolto, è stato l’argomento Sebastian Caltagirone.

‘Quando ho incontrato in quel bar di Roma Sebastian, per me è stato un segno di concretezza su mark. Esisteva, per me, nella mia testa. Non avevo idea che quel bambino fosse un attore’