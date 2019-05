Non c’è pace per Pamela Prati che, dopo tutte le bugie, adesso sfiora il reato per i due figli in affido: non esistono, la Polizia indaga

Pamela Prati continua a far parlare di sé e non di certo in senso positivo. Stasera a Live Non è la D’Urso la sua ex agente l’ha praticamente smascherata. Adesso però tutto quello che ha combinato verrà messo al vaglio anche dalle forze dell’ordine.

Pamela Prati, aperte le indagini della Polizia

Pamela Prati continua a far parlare di sè. Le nozze saltate sono passate dall’essere un caso di gossip all’essere un caso di cronaca. Adesso è la Polizia ad aver preso in mano il caso. La showgirl disse alla D’Urso:

“Noi abbiamo preso in affidamento due bambini. Questo bracciale me l’hanno regalato loro per il compleanno. Nemmeno a farlo apposta, la bambina fa la ballerina. Hanno 6 e 11 anni.

Non voleva parlare troppo di loro perché, come lei stessa sottolineò più volte che:

Li voglio tutelare dal gossip e dai social. Questo è un disegno fatto da loro. I miei bambini li amo più della mia vita“ aveva detto a Domenica Live la showgirl prima dello scandalo Caltagirone, mostrando i disegni dei due piccoli con le mani tremanti.

Insomma, una bellissima favola finché qualcosa è risultato stonare. C’erano troppe cose che non tornavano. Ed è così che è partito il caso. Adesso anche la Polizia ha cominciato ad indagare.

Indagini di Polizia: si parla di reato?

E’ stata proprio la collega della D’Urso, Federica Panicucci che in mattinata ha rivelato delle indagini in corso. La polizia avrebbe rivelato verità shoccanti:

“La Polizia avrebbe indagato in merito all’esistenza dei figli in affido. Qui ci sono dei reati, tipo sostituzione di persona. Stiamo parlando di una cosa grave in questo caso. Non sono un avvocato, ma credo sia così, scusatemi se non posso essere precisa, ma credo si tratti di un vero reato”.

Un castello di bugie che si sta sgretolando piano piano, mattone dopo mattone.

Lo scoop dato da Federica Benincà

E’ stata Federica Benincà a dare lo scoop, assumendosi tutta la responsabilità, a Mattino Cinque, delle sue dichiarazioni a proposito della Prati:

La Polizia ha indagato sull’esistenza dei figli di Pamela. La bambina sembra esista ed è la figlia di un avvocato di Cagliari. Il bambino, invece, sembrerebbe, quindi non si ha la certezza, essere il nipote di una delle due agenti.”

La Prati è la mente, Eliana e Donna Pamela il braccio

Insomma, se il commovente gesto dei bambini dovesse essere stato organizzato dalla Aicos Managment e dalla stessa Pamela Prati, la situazione sarebbe davvero grave. E, naturalmente, per Donna Pamela ed Eliana le circostanze non sarebbero delle migliori.

Se la Prati è la mente, infatti, loro sono il braccio e, dunque, complici. Ma, com’è giusto che sia, toccherà a chi di dovere, ossia alla polizia, condurre le indagini e stabilire una volta per tutte l’esistenza o meno di un reato.