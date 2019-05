Pamela Prati, Parpiglia mostra la chat con Mark Caltagirone: “Si parlerà di reati”

Pamela Prati, lo scandalo con Mark Caltagirone fa ancora parlare di loro due, questa volta a commentare la loro storia Gabriele Parpiglia

Pamela Prati continua a far parlare della sua assurda storia d’amore con Mark Caltagirone. Dopo diverse ospitate in alcuni programmi televisivi, Pamela a quanto pare, da quello che è emerso in tutti questi mesi, ha mentito spudoratamente sul suo matrimonio. Come hanno infatti pensato tutti, la sua storia con l’imprenditore non è assolutamente vera. La showgirl, stando a quanto scoperto, non avrebbe mai avuto una storia con Marco, imprenditore di 54 anni, fingendo spudoratamente sulla sua relazione.

Pamela Prati, Parpiglia chatta con Mark Caltagirone

L’assurda vincendo di Pamela Prati e Mark Caltagirone è ancora sulla bocca di tutti. Ma questa volta, il colpo di scena arriva direttamente dal giornalista e autore TV, Gabriele Parpiglia. A quanto pare infatti, il giornalista che si trova momentaneamente in Albania ed ha ironizzato sull’esistenza di Mark Caltagirone, presunto sposo di Pamela Prati.

A quanto pare infatti, Parpiglia è stato chiamato per commentare la vicenda che ormai in Italia sta facendo scalpore. Il giornalista, infatti, è in Albania, paese nominato più volte dalla Prati, in cui il suo presunto marito, avrebbe ricevuto tantissimi premi per l’imprenditoria. Ovviamente non ci sono prove che testimoniano la sua presenza, figuriamoci i presunti premi.

Il giornalista ha preso tutta la storia con molta ironia, e pubblicando una Instagram sotries ha detto:

“Stavo pensando quante volte Mark Caltagirone è venuto qui a ritirare i suoi premi, calpestando con le sue scarpe quella magica piazza..Quante volte? Mai! Perchè non esiste”.

Dopo qualche ora, però a quanto pare Parpiglia ha dovuto fare i conti con lo stesso Mark Caltagirone, postando infatti la conversazione su Instagram. Il presunto Mark infatti, pare che abbia contattato il giornalista per confermargli la sua esistenza. Ma Parpaglia non si è fatto condizionare e con tono ironico commenta la vicenda: