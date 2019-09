Pamela Prati bollente, si toglie l’accappatoio e balla, la showgirl mostra le curve – Video

La showgirl Pamela Prati infiamma i social con un sensualissimo balletto in bagno nuda di spalle e annuncia novità.

La bella Pamela Prati incanta i fan con un sensuale balletto a schiena nuda. Nuove rivelazioni sul caso Pratiful

Pamela Prati , sensualità senza età

l’ex showgirl del bagaglino a 61 anni appare più bella che mai.

Il suo fisico tonico ed allenato non pare infatti stato scalfito dagli anni né dalle ultime vicende di gossip.

Il cosiddetto caso Pratiful che l’ha vista al centro della torbida vicenda di identità false e finti matrimoni ha incatenato al video milioni di telespettatori nella passata stagione televisiva e ancora molto punti sono da chiarire.

Nonostante un primo impatto negativo infatti in cui la bella sarda ha mostrato un fisico troppo sciupato, Pamela ha recuperato la sua forza dedicandosi a se stessa in una lunga vacanza rilassante.

Tante le foto ed i video che sui social dimostrano la rinascita della Prati, sempre seguitissima nonostante tutto e lei è sempre felice di mostrare ai suoi fan la sua bellezza esplosiva.

Nell’ultimo video postato su Instagram Pamela alza l’indicatore di sensualità ai massimi livelli improvvisando un balletto nuda dopo la doccia, di spalle con l’accappatoio le cinge la vita.

La colonna sonora è una canzone di Ricky Martin che accompagna le sue mosse languide e sottolinea la sua bellezza mediterranea.

Le ultime rivelazioni di Pamela sul caso Pratiful

Lo scandalo della scorsa stagione, il matrimonio fantasma con l’inesistente imprenditore Mark Caltagirone ha infiammato l’opinione pubblica.

C’è infati chi si scaglia contro la Prati e le manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo per aver inventato di sana pianta uno scoop solo per guadagno personale e chi invece crede alla versione della Showgirl ed è pronto ad assolverla in quanto vittima di un giro di identità false su internet.

Il fenomeno del “catfish” ovvero rubare identità altrui sui social per compiere truffe amorose ai danni di persone, spesso donne, ingenue non è un fatto nuovo ma troppe bugie e incoerenze appaiono ancora da risolvere perché il tutto possa essere archiviato.

In una recente intervista al settimanale Novella2000 la Prati, che ora ha dichiarato di riprendere il suo nome ovvero Paola Pireddu, racconta di come si è sentita durante il periodo del caso Caltagirone.

“Tante ingiurie…ho subito una lapidazione psicologica”

Pamela poi specifica come sarebbero andate le cose:

“Sono stata plagiata, ci credevo davvero..ero distrutta!”

La star del Bagaglino quindi non ha per nulla intenzione di fare calare l’attenzione sul caso che l’ha vista vittima o protagonista ed annuncia che presto farà nuove rivelazioni in TV e spiegherà nel dettaglio la sua versione.

Intanto anche le altre protagoniste della vicenda non sono rimaste in silenzio ma dai social e dalle pagine delle riviste su accusano a vicenda di essere le menti di questa intricata vicenda.