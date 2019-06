Pamela Prati salta l’intervista da Barbara d’Urso: ecco cosa è successo a poche ore dalla diretta

Pamela Prati ha deciso, senza arte né parte, di non presentarsi per l’intervista a “Live-Non è la D’Urso” a poche ore dalla puntata di questa sera

Pamela Prati non prenderà parte alla puntata di stasera, mercoledì 12 giugno 2019, di Live Non è la D’Urso. E’ saltata l’intervista prevista con la showgirl che, diretta per Milano ieri sera, sta rincasando a Roma proprio in questo momento. Non sono ancora stati chiariti i motivi che l’hanno spinta a dare questo “dispiacere” a Carmelita.

Fanpage.it ha rivelato l’indiscrezione che la showgirl sta rientrando adesso a Roma, dopo aver passato a Milano le ultime ore. Partita ieri per raggiungere gli studi della trasmissione condotta da Barbara D’Urso, avrebbe autonomamente deciso di non rilasciare alcuna intervista in esclusiva alla conduttrice che è stata una delle prime ad occuparsi del caso dell’inesistente Mark Caltagirone.

Si potrebbe addirittura dire che, per tutta la notorietà e il peso televisivo che ha raggiunto il caso Caltagirone, Barbara d’Urso e la sua trasmissione “Live” siano stati di fondamentale importanza.

Le tre sono detestate, ma cercate nei salotti televisivi

Sono settimane molto pregne di informazioni. Le versioni sull’Operazione Mark Caltagirone continuano ad accavallarsi e la richiesta di presenza in tv delle tre protagoniste sembra essere sempre più cercata e voluta.

Dopo la confessione di Pamela Perricciolo a Fanpage.it, nella quale per la prima volta l’agente ha confessato che lei e le altre due colleghe erano state da sempre state a conoscenza dell’inesistenza di Marco Caltagirone, sono cominciate le pesanti accuse nei suoi confronti.

Sia Eliana che Pamela Prati hanno assicurato di essere state raggirate, inserendo nel calderone anche il loro vissuto, per quanto riguarda la Michelazzo, del suo inesistente marito Simone Coppi. La verità è l’unica a non voler apparire, a quanto sembra.

Ancora incoerenze nelle versioni di Eliana e delle due Pamela

Lo scenario è ancora pieno di incoerenze e falle narrative, che certamente non aiutano per la comprensione totale di ciò che è avvenuto nell’arco temporale molto esteso di ben dieci anni e più.

Attualmente, un confronto a tre sembra quasi impossibile e bisogna continuare a raccogliere abbozzi di versioni rivelate qua e là nei salotti televisivi e sul web non sembra essere la soluzione migliore e, men che meno, risolutiva.