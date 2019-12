Pamela Prati ‘Non sono guarita’: la verità della showgirl dopo il caso Mark Caltagirone

Pamela Prati torna a parlare della sua presunta storia con Mark Caltagirone “Non sono guarita”: ecco cosa ha raccontato l’ex showgirl

Pamela Prati la bellissima showgirl, è tornata di nuovo sotto la luce dei riflettori. Come sempre Pamela torna a far parlare della sua presunta storia d’amore con l’imprenditore Mark Caltagirone.

Pamela Prati:” Non sono guarita”

Pamela Prati è tornata di nuovo a far parlare di se, questa volta, parlando di nuovo della storia con Mark Caltagirone. Il gossip infatti ha parlato quasi fino allo sfinimento della loro storia d’amore, che come in molti sanno è stata discussa anche in sede legale e non è ancora completamente chiusa. Nonostante questo, a parlare di nuovo di questa assurda vicenda è stata proprio lei, Pamela Prati che ha deciso finalmente di fare il punto della situazione.

“Non avevo bisogno di pubblicità, ma semplicemente avevo creduto che quella persona fosse l’uomo della mia vita. Il mio non è stato uno scandalo, come in molti avevano ipotizzato, ma una tragedia dove io sono l’unica vittima”.

Quindi Pamela, in tutta questa storia si ritiene vittima e nonostante ciò da anche una colpa alla televisione italiana per alcuni atteggiamenti poco carini assunti durante l’esposizione della sua storia.

Pamela “Hanno calpestato la mia dignità”

La bellissima attrice di ormai 61 anni ha passato una vita intera tra il gossip e la televisione, certamente non è la prima volta che finisce in bocca ad uno scandalo.Sta di fatto che però, pare che la showgirl abbia esagerato mettendo a rischio anche la sua carriera. La storia inventata, come hanno presunto molti programmi televisivi, avrebbe avuto un doppio scopo, ovvero quello di far riavere alla Prati il successo perso durante questi anni. Anche se ha sempre ribadito l’opposto, pare che Pamela abbia avuto quello che desiderava. Infatti ancora oggi si parla della storia con Mark Caltagirone di cui nessuno ha mai visto.

Una storia che ha messo in discussione la credibilità della showgirl, infatti la presunta storia d’amore con l’imprenditore romane, secondo alcune fonti, questa avrebbe avuto delle ripercussioni anche sulla stabilità di Pamela.La showgirl infatti ha sempre sottolineato che questo scandalo mediatico, ha costituito un momento molto difficile per la sua vita.