Pamela Prati ‘Mi sto toccando’: la conversazione piccante con Mark Caltagirone ascoltata in diretta a Non è l’Arena

Pamela Prati di nuovo sulla bocca del gossip, l’ex showgirl del Bagaglino, svela i messaggi scritti e vocali hot da parte di Mark Caltagirone

La bellissima Pamela Prati è tornata a far parlare di se. L’ex showgirl del Bagaglino è tornata di nuovo ospite in TV, questa volta da Massimo Giletti a Non è l’Arena. La donna aveva ormai giurato che non avrebbe mai più parlato del caso Mark Caltagirone, ma a quanto pare, ieri sera, la showgirl ha deciso di ritornare di nuovo sull’argomento e di rivelare nuovi retroscena.

Pamela Prati il caso Caltagirone

Come in molti già sanno, Pamela Prati ha ingannato i suoi fan e i suoi amici con una storia inverosimile. La donna infatti aveva inventato una storia d’amore con il presunto Mark Caltagirone, imprenditori romane sulla cinquantina. Una storia che ha portato anche in TV, dove ha raccontato l’amore e il sentimento che lo legava a questa persona.

I due però non sono mai stati visti insieme tanto che in tanti hanno dubitato della veridicità della sua storia d’amore. In effetti è stato cosi, Pamela Prati aveva inventato tutto, insieme alle sue manager Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo.

La fine di questa falsa si conosce molto bene, ma a quanto pare, Pamela vuole svelare altri particolari che secondo lei, sono importanti per togliere ai telespettatori ogni dubbio.

Pamela, messaggi bollenti con Mark Caltagirone

Durante la puntata di Non è l’Arena, Pamela ha ripercorso passo dopo passo tutta la sua storia, raccontata all’interno dei programmi televisivi in cui era ospite. Ma a quanto pare la showgirl ha deciso di far emergere ancora una volta, un altro particolare importante, che fino ad allora non aveva mai svelato a nessuno.

Parliamo appunto di alcune chat private con il suo presunto Mark Caltagirone e con Sebastian Caltagirone. Le conversazioni riportavano messaggi spinti e molto piccanti tra Pamela e Mark, ma in molti hanno pensato, che le chat siano state create da lei stessa, per giustificare ai suoi familiari, l’esistenza del suo presunto amante.

Nelle conversazioni mostrate dalla Prati, i due, come ha affermato Pamela, avrebbero fatto l’amore per chat, mandandosi messaggi vocali che sono poi stati registrati da una persona coinvolta in tutta questa farsa.