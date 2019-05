Pamela Prati, l’ex confessa: “Mi ha vomitato addosso”: l’assurdo retroscena a Storie Italiane

Pamela Prati torna a ancora a far parlare di lei, questa volta a commentare il tutto Max Bertolani che dichiara qualcosa di veramente scioccante

Nella puntata di Storie Italiane ospite della puntata 24 Maggio 2019, Max Bertolani ex fidanzato di Pamela Prati. Il giovane è intervenuto per commentare il polverone mediatico che ormai sta facendo parlare tutta italia. Si parla appunto della storia d’amore fittizia, inventata dalle due agenti di Pamela Prati, insieme al suo consenso.

Una storia d’amore con il presunto imprenditore Mark Caltagirone che è servita solo ad alzare un polverone mediatico e a riprendere una visibilità ormai perduta dopo anni lontano dalla televisione italiana.

Max Bertolani, Pamela mi ha vomitato addosso.

Ospite nel programma Storie Italiane, l’ex fidanzato di Pamela Prati Max Bertolani ha detto la sua, sulla storia di Mark Caltagirone e Pamela Prati. Una storia d’amore mai esistita, definita ormai Parati-Gate. Il giovane Max, ha anche raccontato la reazione anomala che la stessa ex Pamela Prati ha avuto, dopo l’appello alla donna, dopo la prima ospitata a Storie Italiane offrendole aiuto.

A quanto pare però, Pamela, non ha colto il vero senso del messaggio, telefonando il suo ex ed accusandolo e rimproverandolo per essere intervenuto in trasmissione:

“Mi ha telefonato urlando e rimproverandomi per il fatto di essere intervenuto da te in trasmissione. Ovviamente le era stato riportato tutto l’opposto di come erano andate le cose…”

Max Bertolani, Pamela, un piano diabolico

L’ex fidanzato di Pamela Prati Max Bertolani, ha difeso sempre la sua ex fidanzata in diverse occasioni, ma a quanto pare la ex showgirl del Bagaglino, non ha apprezzato le difese di Max:

“Nei confronti di Pamela io mi sono espresso in maniera positiva quella volta da te. L’ho difesa… ma le è stato riferito il contrario”

Max Continua dicendo:

“Prima di accusarmi, inveire contro di me o minacciare di querelarmi, vai a rivedere la puntata di Storie Italiane su RaiPlay, così capirai cosa ho davvero detto su di te!”. Ci sono rimasto malissimo… mi aspettavo una telefonata che fosse l’opposto, fatta da una persona che gradiva la mia amicizia… “Ritengo che l’amicizia sia un valore raro e unico. Ho offerto a Pamela Prati la mia amicizia, ma mi sono sentito vomitare addosso da lei. Ci sono rimasto malissimo, mi ha anche attaccato il telefono in faccia”

Poi riguardo il piano diabolico realizzato dalle due agenti e dalla stessa Pamela, Max dichiara:

“Mi auguro che si arrivi a punizioni esemplari per queste persone!”

Un po’ ciò che si augurano tutti gli italiani.