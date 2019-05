Pamela Prati nei guai, la decisione di Mediaset “Parte offesa per truffa”: lei cambia nome

Pamela Prati nei guai dopo la storia di ‘Mark Caltagirone’. La decisione del Colosso Mediaset: “Parte offesa per Truffa”

Quando tutto sembrava aver trovato la parola fine, ecco che spuntano fuori nuovi dettagli e nuovi colpi di scena sulla faccenda sul ‘matrimonio fantasma dell’anno’, quello tra la primadonna del Bagaglino, Pamela Prati e l’imprenditore fantasma ‘Mark Caltagirone’.

Dopo quello che è stato definito il ‘pianto della vergogna’ a Verissimo, durante il quale Pamela Prati si è ‘scusata’ raccontando finalmente la verità sulla faccenda, in una recentissima intervista a Selvaggia Lucarelli, la showgirl Sarda, fa emergere nuovi dettagli sulla vicenda.

La giornalista inoltre, nel corso della intervista per la nota testata ‘Il fatto Quotidiano’ ha voluto chiarire alcuni punti morti, a partire dal cambio nome della Prati sino alla ‘decisione di Mediaset’ truffata dalla Showgirl.

Pamela Prati: ‘Ho cambiato il mio nome’

Selvaggia Lucarelli nella sua ultima intervista alla Showgirl, pubblicata sul suo personale profilo di Facebook, chiede a Pamela Prati di chiarire le voci sul suo conto, secondo cui solo qualche anno fa, avrebbe cambiato il suo nome all’anagrafe, utilizzando Pamela Prati a scapito del suo nome reale ‘Paola Pireddu’. Nello specifico la giornalista le chiede se dietro al cambio di nome, ci fossero motivi fiscali per ‘sfuggire ai creditori’:

‘Non è vero, come Gabriel Garko e tanti artisti ho deciso di adottare il mio nome d’arte in via definitiva. Ho entrambi i documenti, è vero, ma uso quello di Pamela Prati’

poi continua, dopo che la Lucarelli le spiega che per lo stato avere Doppi Documenti, non sarebbe una cosa ‘legale’:

‘Lo stato lo sa, non è un reato’

I debiti di Pamela Prati e la denuncia di Mediaset per ‘truffa’

Tra le tante dichiarazioni interessanti della Showgirl, non è passata inosservata quella in merito ai ‘presunti debiti’, i quali molti sospettano siano alla base di questo enorme ed ingarbugliato teatrino fatto di bugie. Ecco cosa ha scritto la Lucarelli in merito:

“Poi mi chiede di dimostrarle che lei abbia debiti e quando le rispondo che c’è stato un pignoramento del suo cachet replica: ‘Chi è che non ha debiti oggi? È una cosa mia personale, non la volevo dire alla Toffanin”

Poi lo scambio di battute si fa molto più interessante, passando dalle bugie che non avrebbe voluto dire alla Toffanin, ai soldi del cachet che le sono stati promessi per le varie ospitate. Ecco che cosa è emerso in merito:

“Non voleva dire bugie alla conduttrice di Verissimo come non voleva raccontarle un cumulo di bugie?Alla Toffanin, intanto, ha raccontato un sacco di bugie, tanto che, come raccontato dalla sua ex amica e socia Pamela Perricciolo ieri al Fatto, i 40mila euro pattuiti per le sue ospitate a Verissimo le sono stati congelati perché ‘Mediaset sta valutando di costituirsi parte offesa per truffa”

Mediaset starebbe dunque valutando di ‘costituirsi parte offesa per truffa’, a tal proposito Pamela Prati, è pronta ad assumersi le sue responsabilità in merito all’apocalittica vicenda? Sentiremo ancora parlare di lei e del suo presunto marito fantasma Mark Caltagirone?

Queste sono chiaramente delle indiscrezioni, si attendono notizie o note ufficiali da parte del Colosso televisivo.