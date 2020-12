Pamela Prati immortalata nuda in vasca: la foto da bollino rosso

La nota showgirl sarda ha postato una foto che la mostra completamente svestita e regala spettacolo ai suoi fan.

Pamela Prati torna al centro dell’attenzione dei media per via di uno scatto incredibile.

La showgirl è senza freni e vuole augurare buon Natale ai suoi followers.

Peccato che lo abbia fatto in un modo che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Pamela Prati, lo scatto è da censura

Pamela Prati torna attiva su Instagram, dove vanta un seguito di quasi 300mila followers, e pubblica una foto incredibile.

La showgirl, dopo lo scandalo del caso di Mark Caltagirone, torna a vivere un periodo di tranquillità, lontana dalle telecamere;

ma non da quella del suo smartphone, che la immortala completamente nuda, mentre fa un bagno caldo nella sua vasca da bagno.

Gli auguri di Natale senza veli

Pamela Prati coglie l’occasione delle celebrazioni del Santo Natale per fare gli auguri a tutti i fan che la seguono con grande calore e affetto:

“So che saremo costretti a passare questo Natale da soli o con poche persone, ma oggi volevo coccolarmi, fatelo anche voi. È un periodo difficile, dobbiamo tutti prenderci cura di noi stessi. Vi abbraccio, Pami ❤️”

Le parole della Prati sono arrivate nel cuore dei suoi followers, che le hanno risposto con grande positività e affetto.

La didascalia è a corredo di una foto che sta facendo il giro del web e che è diventata virale.

Lo scatto immortala la showgirl sarda nel bagno della sua casa, mentre fa un bagno caldo e si coccola mentre fuori fa freddo.

I fan non possono fare a meno di notare i suoi capelli castani fluenti e il suo corpo con forme davvero esplosive.

La donna si sveste per il suo pubblico e si mostra senza veli in vasca. Non riesce a coprirsi come si deve e i fan vedono tutto!