Pamela Prati “Ecco chi mi diceva cosa dire in trasmissione”: la confessione della showgirl

Pamela Prati “Ecco chi mi diceva cosa dire in trasmissione”: la confessione...

Pamela Prati, svela il motivo per cui ha detto in televisione di avere dei bambini e la serie di bugie che l’hanno fatta cadere in contraddizione

La chiacchieratissima Pamela Prati da è andata molto spesso ospite in nelle trasmissioni televisive ed ogni volta ha raccontato dei ”suoi” due bambini Sebastian e Rebecca. Ecco cosa c’è dietro…

Perchè ha raccontato di avere due bambini Rebecca e Sebastian?

E’ ormai da Dicembre che Pamela Prati, ospite nelle trasmissioni, racconta dei due bambini che ha adottato insieme al fake Marck Caltagirone.

Ha raccontato in più occasioni i dettagli dell’essere mamma e i dettagli della vita dei figli, che in realtà non esistono.

Ma grazie a Live non è la d’Urso è stato svelato il mistero legato ai due bambini, ovvero che facevano parte del copione ideato da donna Pamela, che attualmente sembra sia fuggita in Francia.

Infatti a quanto pare Sebastian è in realtà un bambino del tutto inconsapevole del ruolo che ha avuto effettivamente nella vicenda, ed in realtà è stato manipolato tutto il tempo dalla Perricciolo che gli ha fatto credere di partecipare a dei provini per una serie.

Anche i genitori del bambino hanno preso dei provvedimenti e si sono affidati ad un avvocato per fare luce sulla vicenda e tutelare il figlio.

Il motivo che ha spinto la Prati a parlarne in televisione

E’ proprio la Prati a rivelare in un’intervista concessa a Chi il motivo per cui andava in televisione a parlare dei ”figli” con il fantomatico Marck Caltagirone:

quando andavo nelle trasmissioni ricevevo sempre delle indicazioni da marco su cosa fare.

Ha poi aggiunto che Marco le ripeteva che se non avrebbe detto di conoscere i bambini loro ne avrebbero sofferto, perchè lei non li considerava suoi figli biologici. E quindi per questo diceva a tutti di conoscerli e si mostrava orgogliosa come madre.