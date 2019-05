‘Mark non esiste’ la Michelazzo confessa le bugie di Pamela Prati dalla D’Urso: lo scoop di Dagospia

‘Mark non esiste’ la Michelazzo confessa le bugie di Pamela Prati dalla...

La storia di Pamela Prati e del suo presunto matrimonio con Marco Caltagirone, sta ancora facendo parlare. La showgirl Pamela Prati infatti e da mesi sotto accusa, per aver inventato secondo tanti, una storia d’amore mai esistita con il presunto Marco Caltagirone. Una storia che molto probabilmente non esiste proprio perché di lui non si hanno ne foto e ne testimonianze.

Dopo esser stata ospitata da tanti programmi televisivi per parlare della sua storia d’amore, Pamela è stata accusata di aver raccontato il falso. A quanto pare infatti lei e le sue manager avrebbero inventato tutto per avere un successo mediatico da parte di molti giornali di gossip. A quanto pare però, ci sono riuscite, ma non hanno però, calcolato le conseguenze di tutto questo finto scoop.

Pamela Prati denuncia Eliana Michelazzo

Eliana Michelazzo manager di Pamela Prati è sotto accusa. La storia di Pamela Prati con Marco Caltagirone sta facendo parlare e non poco tutti i programmi televisivi. A quanto pare infatti, è stata proprio Pamela a far partire la denuncia contro Eliana.

Il presunto e futuro marito di Pamela Prati, a quanto pare, è riuscito a prendere in giro di nuovo tutti, finendo a Storie Italiane da Eleonora Daniele e fingendo ancora una volta, di aver chiuso la storia con la showgirl Pamela Prati. Ma qualcosa non torna, sul profilo personale di Marck Caltagirone (profilo fake) è apparsa una foto di Eliana manager di Pamela. Molto probabilmente,come hanno pensato in tanti, il profilo fake di Marck Caltagirone, è gestito da Eliana. Ad incastrarla è proprio una sua foto pubblicata prima sul profilo fake di Marck cancellata pochi secondi dopo e poi rimesso sul suo a distanza di pochi minuti.

Tutto fortunatamente è stato ripreso dagli utenti più attenti che si sono accorti dell’imbroglio e che sospettano sia la stessa persona, Eliana Michelazzo, a gestire sia il suo profilo social personale che quello di Marck Caltagirone. Ma cosa nasconde Eliana? Perché sta facendo tutto questo? Il motivo non è ancora chiaro quello che è sicuro è che Pamela ha fatto partire una denuncia.

Ma la furia di Eliana non finisce qui, a quanto pare la manager di Pamela sarebbe pronta a raccontare tutta la verità su Marco Caltagirone e confermando che quest’uomo, presunto marito di Pamela non esiste. A lanciare la bomba è stato proprio Dagospia, che secondo alcune fonti, vedrebbe la Michelazzo ospite, mercoledi prossimo della puntata di Live-Non è la D’urso, raccontando tutto quello che c’è da sapere sul finto matrimonio di Pamela Prati.