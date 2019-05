Pamela Prati: Piena di debiti dovuti al bingo? Escono fuori nuove indiscrezioni che vedono coinvolta la showgirl

Si continua a parlare del caso di Pamela Prati coinvolta ancora una volta in una bufera mediatica. Infatti secondo alcune indiscrezioni la showgirl sarebbe sommersa dai debiti di gioco.

La Prati ed i debiti legati al gioco

A lanciare la bomba mediatica è Dagospia che dopo la puntata di ieri di Live non è la d’Urso parla dei debiti di Pamela legati al bingo.

E vista l’evoluzione della storia con Marck Caltagirone la domanda sorge spontanea: Ha creato questo circolo mediatico intorno alla sua storia fatto di bugie e inganni per ripagare i debiti?

Già lo scorso Marzo il portale Dagospia aveva intervistato l’ex compagno della Prati, Luigi Oliva, che ha ammesso i debiti della showgirl rivelando:

Quando eravamo insieme, diverse volte è scoppiata a piangere perché la banca stava per procedere al pignoramento del suo appartamento. essendo legato sentimentalmente a lei le ho prestato una certa somma per evitare che questo accadesse.

Ha inoltre aggiunto che nonostante la promessa fatta da Pamela di restituire tutto il denaro è dovuto ricorrere a vie legali. Infatti una volta conclusa la loro relazione ha rinnegato tutto ed i procedimenti sono ancora in corso.

Le dichiarazioni dell’ex menager di Pamela e l’indiscrezione rilasciata dal settimanale Oggi

Anche il settimanale Oggi rilascia della dichiarazioni sulla Prati affermando che:

“La star del Bagaglino sembrerebbe essere sommersa dai debiti e potrebbe aver tentato un rilancio pubblicitario al fine di fare cassa. La sua casa risulterebbe pignorata e, avrebbe un debito di gioco con una sala bingo romana.”

Non solo la rivista parla dei problemi di gioco della showgirl, infatti anche l’ex menager Settimio Colangelo intervistato da Nuovo tv conferma i debiti di gioco di Pamela.

Quindi, nonostante la Prati ha sempre dichiarato di non avere problemi economici, ad oggi le cose sembrano non stare cosi.

In effetti, pare non navighi in buone acque Pamela. E adesso, dopo le confessioni a Verissimo vedremo come si metterà per lei.