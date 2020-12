“Hanno detto che gli faccio pena”. Pamela Prati contro Zorzi e Capriotti. Tempesta al GF Vip

“Un caso clinico e grave”. Potrebbe essere uno dei tanti giudizi spietati che girano in rete. Un hater, un leone da tastiera, come si suol dire. Uno che continua a polemizzare sulle nozze fantasma di Pamela Prati e riversa il suo disprezzo sul web.

La cattiveria, le frecciatine, le mortificazioni sono pane quotidiano nel mare magnum dei social. Fosse così, poco male. Tutti i personaggi televisivi e gli artisti ne sono consapevoli e ci fanno il callo.

Il problema, da cui è partita l’ira funesta e la rabbia di Pamela Prati, è che a pronunciare quelle parole è stata Cecilia Capriotti, attuale concorrente del reality show Grande Fratello Vip. Il suo nome, adesso, risuona sul canale social dell’ex soubrette.

Dall’alto del suo profilo ufficiale di Instagram Pamela Prati ruggisce contro i due gieffini e lo fa una virulenza e un’asprezza inaspettata:

“Nonostante l’egregia conduzione di Alfonso Signorini, rimango allibita da una Cecilia Capriotti (per chi non sappia chi sia è una nuova concorrente del GF Vip) pensi di poter parlare in termini così bassi e diffamatori della mia persona…”

Esordisce così l’ex showgirl sarda, salita agli onori della cronaca per lo scandalo mediatico Pratigate, imperniato sulle nozze fantasma con l’imprenditore Mark Caltagirone:

“Mi stupisce ancora di più che non pensi che tali frasi saranno oggetto di un intervento legale. E sono pronta a dirle in faccia ciò che penso, esercitando il mio diritto di replica caro GF Vip, mi auguro che anche stavolta tutelerai una persona che ha sofferto…”

Attraverso le sue Instagram stories, Pamela Prati rende noto ai suoi followers di aver conosciuto Tommaso Zorzi in occasione di un evento mondano a Capri. A suo dire, l’influencer milanese le avrebbe chiesto l’onore di scattare una foto insieme:

“Io, lo dico con tutta l’umiltà del mondo, non sapevo chi fosse Tommaso Zorzi. Ma non per altro, solo perché davvero non lo conoscevo. Si avvicina e mi dice “Posso avere l’onore di avere una foto con te?”. Io ovviamente accetto…”