Pamela Prati “Mai visto Mark Caltagirone”: la showgirl confessa tutto a Verissimo

Pamela Prati lo confessa a Verissimo ai microfoni di Silvia Toffanin. Ecco alcuni dei contenuti dell’intervista che andrà in onda sabato

Proprio nell’arco di quest’ultima ora stanno avendo luogo le registrazioni delle interviste di Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin. Ospite speciale della puntata che vedremo andare in onda sabato, sarà niente poco di meno che Pamela Prati, che ormai dopo esser stata smascherata da Eliana Michelazzo, la quale ha confessato di non aver mai incontrato Mark Caltagirone, ha deciso di intervenire in prima persona per raccontare la sua verità.

Pamela Prati confessa

Secondo quanto riferito da Fanpage.it, nel corso di quest’ultima ora, di oggi 23 Maggio, sono in corso le registrazioni della prossima puntata di Verissimo. Pamela Prati racconterà infatti l’intera vicenda e confesserà l’inesistenza di Mark Caltagirone, sino a qualche ora fa ‘presunto futuro marito fantasma’.

La Primadonna del Bagaglino, racconterà finalmente la sua versione di questo caos mediatico ribattezzato col termine ‘Prati-Gate’. Il perchè l’abbia fatto non è ancora noto. Sarà stata una truffa d’amore? Una strategia per riemergere dal silenzio di una carriera sfiorita? Sarà stata minacciata? Ciò non ci è dovuto ancora saperlo e dovremo attendere la giornata di sabato, quando verrà trasmessa la puntata di Verissimo.

Silvia Toffanin, rivelata l’identità dell’uomo spacciato a Verissimo per Mark Caltagirone

Dopo esser stata ‘smascherata’ dalla sua ex agente Eliana Michelazzo, resta un ultimo giallo da risolvere. Chi è l’uomo che Pamela Prati mostro a Silvia Toffanin nel corso della sua ultima apparizione a Verissimo, spacciandolo per Caltagirone?

Si tratta di un noto Manager dello Spettacolo, Marco Di Carlo, la cui identità sarebbe stata ‘rubata’ e impropriamente utilizzata dalla showgirl. L’uomo infatti ha denunciato la cosa, soprattutto perchè in quella immagine mostrata alla Toffanin, era presenta anche sua figlia, minorenne.

Ecco la dichiarazione rilasciata dal Manager Di Carlo: