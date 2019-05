Chi l’ha visto? è una trasmissione molto seria che aiuta a risolvere casi di cronaca più assurdi. Per questo, vedere Pamela Prati ha fatto storcere il naso

Nonostante ci si aspettasse l‘ospitata di Pamela Prati nella trasmissione “Chi l’ha visto?”, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, durante la serata di mercoledì 29 maggio, la curiosità dei telespettatori non è stata ripagata.

Pamela Prati a Chi l’ha visto? per le truffe romantiche

Si trattava di una puntata particolare, dedicata alle “truffe” rosa: per questo ci sarebbe dovuta essere Pamela Prati. Se in qualità di vittima o carnefice, però, non è dato saperlo. La showgirl ha taciuto, ascoltando con le lacrime agli occhi i racconti delle vittime di queste truffe.

Molti telespettatori si sono anche domandati quale fosse il senso della presenza in studio della ormai chiacchieratissima Pamela Prati e a chiarire la questione, all’inizio della puntata, ci ha pensato la storica conduttrice. La Sciarelli, infatti, ha detto:

“le truffe romantiche non toccano solo gente -normale- ma anche donne strutturate e belle”

Tutta la contestazione che è seguita alla notizia, diffusasi ieri, sulla presenza di Pamela Prati a Chi l’ha Visto? è risultata insensata, con il senno del poi. La prima donna del Bagaglino, protagonista ormai da mesi di “Pratiful“, ha assistito in silenzio agli assurdi racconti e dichiarazioni delle tante donne che hanno scelto il programma di Rai 3 per raccontare la loro personale esperienza con uomini inesistenti e che pretendevano da loro importanti somme di denaro.

Lo sfogo di Federica Sciarelli per la presenza della Prati in studio

La Prati, seduta su un divanetto, viene ripresa davvero poche volte e presa in causa dalla conduttrice in rari casi. La sua presenza non ha soddisfatto le aspettative di molti telespettatori che aspettavano una dichiarazione della Prati. Molti hanno azzardato che fosse solo una mossa per attirare audience.

“Criticateci, ma solo dopo aver visto questo programma“

Ha replicato la conduttrice nell’anteprima della puntata di Chi l’ha visto? In molti infatti si dicevano delusi da un programma serio come quello di Rai 3 che si occupa di cronaca nera, inchiesta giornalistica e scomparsa di persone e che non si piega facilmente dinnanzi allo share del gossip. E l’ospitata della Prati non è stata utile al fine di eventuali nuove dichiarazioni da parte sua.