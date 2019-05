Pamela Prati, svelati i cachet percepiti: ecco quanto ha guadagnato lei, la Michelazzo e la Perricciolo

Pamela Prati, ecco svelati i cachet percepiti dalla showgirl e dalle sue agenti per lo ospitate televisive

Ecco svelato quanto hanno guadagnato Pamela Prati e le sue agenti per le varie ospitate televisive per parlare di Marck Caltagirone.

I cachet della Prati e delle sue agenti, Eliana e Pamela

Che il fantomatico Mark Caltagirone non esiste ormai è appurato, ma quanto hanno guadagnato la Prati e le sue agenti per le ospitate televisive?

La storia che ruota intorno all’imprenditore e la showgirl ha fatto tanto discutere, e molti sono stati i programmi televisivi che hanno ospitato Pamela per parlare di questa cosa e del loro presunto matrimonio.

In un’intervista sul Fatto Quotidiano è proprio Pamela Perricciolo, a rivelare il compenso preso dalla sua ormai ex socia Eliana:

“Eliana prende 7 mila euro a puntata dalla D’Urso”

Per quanto riguarda l’ex soubrette del Bagaglino invece, per l’ospitata a Domenica In, confermato dalla Rai, ha percepito poco più di 3 mila euro.

La Perricciolo interviene, rilasciando altre dichiarazioni, inoltre aggiunge che tutto il cachet percepito dalla Prati le è stato pignorato a causa dei debiti.

Infatti circolavano alcune voci, successivamente confermate poi anche dall’ex menager di Pamela, che la showgirl sarebbe sommersa dai debiti di gioco dovuti al Bingo.

Alcuni sostengono che questa storia sia stata montata proprio con lo scopo di guadagnare i soldi per ripagare i debiti, anche se la Prati si è sempre dichiarata estranea ai fatti e sostiene di non avere debiti.

Il guadagno a Verissimo e l’ospitata gratis a Chi l’ha visto?

Per quanto riguarda il cachet pattuito per andare a Verissimo,secondo indiscrezioni di stampa, la cifra ruota intorno ai 10 mila euro.

Ma sembra che la cifra si sia ridotta rispetto a quanto stabilito per i risvolti inaspettati che ha preso la vicenda, sopratutto le nozze che non sono mai avvenute per le quali Verissimo aveva l’esclusiva.

Per quanto riguarda invece Chi l’ha visto? Sembra che Pamela sarà ospite della trasmissione gratuitamente, per una puntata dedicata alle ‘‘ truffe romantiche’‘.