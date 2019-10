Pamela Prati di nuovo nell’occhio del gossip: la showgirl è stata beccata mentre si dirigeva in una sala Bingo di Roma. Le foto di Diva e Donna

Torna di nuovo a far parlare di se, Pamela Prati ex showgirl del Bagaglino ancora sulla bocca del gossip. La showgirl infatti è stata beccata dai fotografi di Diva e Donna mentre si dirigeva in una sala bingo di Roma.

Pamela Prati beccata al Bingo

La showgirl pare che non smetta mai di mettersi in mostra, questa volta infatti è stata beccata dai fotografi del settimanale di Diva e Donna intorno alle 23:00, mentre intenta ad entrare in un Bingo di Roma. La donna infatti si è fatta accompagnare in macchina da un uomo di cui non si conosce l’identità e successivamente entra nel bingo a tentare la fortuna. La Prati però sembra essersi fatta prendere la mano dal gioco, uscendo dalla struttura soltanto all’una di notte.

Non è la prima volta che Pamela si esponga cosi tanto, pare infatti che in molti erano già a conoscenza della sua passione per il gioco d’azzardo lo stesso che forse l’ha portato man mano ad avere grossi debiti.

La Prati e i debiti da gioco

Pamela Prati nella serata di ieri è stata beccata mentre si dirigeva nella sala di un Bingo nei pressi di Roma. Pare che non sia di certo una novità che la Prati abbia ormai preso “il vizio” di giocare. A confermare la sua passione per il gioco d’azzardo è stato in passato anche Dagospia:

“Vorrei dire che non ho debiti di gioco, questa è una calunnia bruttissima che è stata detta sul mio conto”

cosi si sarebbe difesa la showgirl nel programma pomeridiano Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Ma sicuramente non è la prima volta che Pamela Prati finisce sulla bocca del gossip.

La showgirl infatti ha fatto parlare molto di se prima della bella stagione, alzando un vero e proprio scandalo con la storia del suo presunto sposo Mark Caltagirone. Una finta storia d’amore messa in scena dalle sue manager Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo, con un imprenditore romano mai esistito. Una storia messa in atto dalle mangers a detta di Pamela, spacciandosi per la vittima plagiata dalle sue due manager. La stessa è tornata a difendersi proprio qualche settimana fa da Massimo Giletti nel programma Non è l’Arena dichiarandosi vittima del duo Perricciolo-Michelazzo.