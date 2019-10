Pamela Prati accusa Barbara D’Urso: ‘Ho mentito ma lei aveva letto i messaggi privati’

Pamela Prati ospite da Massimo Gilletti, la confessione inaspettata a ‘Non è l’Arena’ su Barbara D’Urso

Sono passati diversi mesi dalla bufera mediatica passata alla storia con il nome di ‘Prati Gate’ dove Pamela Prati ha beffato l’intera Italia con la sua fantomatica storia con Mark Caltagirone, con la quale sarebbe dovuta convolare a Nozze.

La verità non è nota e forse non emergerà mai, chi ha parlato di bisogno di riscatto e di visibilità, chi pensa che sia stata plagiata da esterni come poi lei avrebbe successivamente confermato. Ciò che è certo è che Mark Caltagirone è un personaggio mai esistito, ma che ciò nonostante è stato al centro per mesi dei gossip scandalistici.

Dopo diverso tempo, l’ex Primadonna del Bagaglino, ha rotto il silenzio in una intervista a ‘Non è L’Arena’ di Massimo Giletti. Ecco cosa ha rivelato.

Pamela Prati rompe il silenzio dopo il ‘Prati Gate’: ‘Ho mentito!’

La Showgirl sarda, è stata recentemente ospitata presso la celebre Arena di Massimo Giletti. Qui, a distanza di mesi dal ‘Prati Gate’ ritorna al centro delle discussioni la verità sulla storia con Mark Caltagirone.

Una lunga riflessione e un lungo dibattito partito da una delle sue ultime interviste negli studi della Regina di Canale 5, Barbara D’Urso, durante la quale in diretta telefonò il presunto Mark Catagirone che affermo che presto sarebbe convolato a nozze con l’ex primadonna del Bagaglino.

Successivamente, Pamela prati rivelò però i suoi dubbi sulla veridicità della telefonata, perché quella voce pare non somigliasse affatto a quella che aveva sempre sentito. A distanza di tempo, ha così rivelato da Massimo Giletti di aver mentito per proteggere il presunto futuro marito.

La Prati usata da Barbara D’Urso? La terribile accusa

Nel corso dell’intervista, il conduttore mostra alcuni messaggi che la showgirl sarda si sarebbe scambiata con fantomatico Caltagirone, in cui gli scrive di aver capito che al telefono non fosse lui. A questo punto le è stato come mai non avesse detto la verità alla D’Urso:

‘Ma se tu riconosci che era un falso dovevi dirlo!Quindi eri succube di quel sistema? Tu hai mentito a Barbara, quindi eri succube totalmente’

poi Giletti aggiunge:

‘Dovevi dire la verità dalla d’Urso. Perché non l’hai fatto? Ma la d’Urso sapeva? Lei aveva visto i tuoi messaggi?”

Pamela, dopo le domande del conduttore ha voluto giustificarsi asserendo che in quel contesto non le era stato modo di parlare, accusandola addirittura a conoscenza di quei messaggi, e della verità. La Prati ha anche aggiunto un’accusa davvero pesante, secondo lei la D’Urso avrebbe letto i messaggi con Mark:

‘Aveva visto, aveva visto i miei messaggi. Aveva visto tutto e c’ha fatto tante puntate su questa storia’

Cosa ha voluto insinuare l’ex primadonna del Bagaglino, che la D’Urso l’avrebbe ‘sfruttata’ per visibilità e ascolti per il suo ‘Live’? Dopo averci messo comunque già la faccia e aver creduto alla sua storia e averla difesa sino a quando è stato possibile?

Se l’avesse saputo avrebbe sicuramente fatto di tutto per smascherare quell’impostore, in quanto tra l’altro non avrebbe avuto senso, difendere ancora una volta in diretta mentendo al pubblico.