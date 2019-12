Vi ricordate di Pamela Petrarolo? L’ex “Non è la Rai” oggi è completamente diversa

Ve la ricordate la bellissima Pamela Petrarolo? Ecco che fine ha fatto la showgirl e ballerina nata negli anni ’90 nel programma Non è la Rai

Il programma presentato negli anni ’90 su Rai Uno Non è la Rai è stato uno dei programmi con un maggior numero di successi. Da quella trasmissione infatti sono uscite molte delle showgirl che oggi hanno un grande successo. Una delle più amate era proprio Ambra Angiolini, un volto amate e desiderato dal pubblico maschile, Pamela Petrarolo e tantissime altre giovani

Non è la Rai, che fine ha fatto Pamela Petrarolo

L’ex volto di Non è la Rai oggi a distanza di 20 anni è riapparsa di nuovo sullo schermo. L’ex showgirl infatti oggi è cambiata tantissimo ed ha intrapreso una carriera televisiva un po diverse dalle altre sue colleghe. La donna infatti negli anni ’90 ha avuto un enorme successo grazie al programma cult Non è La Rai.

Oggi però Pamela è cresciuta ed è una donna, una mamma felice. Nonostante in questi anni Pamela non abbia avuto molta popolarità nel mondo televisivo, pare che la giovane non si sia fatta abbattere e ha continuato a inseguire il suo sogno, ovvero quello di cantare. A dodici anni di distanza dal suo ultimo singolo, Pamela ha pubblicato un nuovo singolo radiofonico “A metà”.

Oggi però la showgirl e cantante è sposato con l’agente di viaggi Gianluca Pea. La loro storia d’amore è durata 3 anni finché hanno deciso di sposarsi e dal loro matrimonio sono nate due bellissime bambine.

Pamela, la figlia nata con un problema di salute.

La piccola figlia di Pamela, secondo quanto riportato in un intervista, sarebbe nata con una malformazione congenita alla testa. Ma Pamela se ne è accorta in tempo del problema della figlia,che fino a quel momento non era stato diagnosticato da nessun medico. La piccola infatti è stata operata d’urgenza e se non se ne fosse accorta purtroppo la piccola avrebbe perso la vita. Oggi però le cose per la piccola vanno meglio anche se è costantemente sottoposta a controlli periodici.

Per quanto riguarda invece l’esperienza a Non è la Rai, Pamela ha voluto esprimere il suo pensiero sulle continue accuse di essere spesso e volentieri paragonata all’attrice Ambra Angiolini:

“Io sono perseguitata dal paragone con Ambra, ma lei è lei e io sono io. Le auguro il meglio ma a un certo punto questa storia del paragone è diventata snervante. Perché non credo che ad Ambra facciano le stesse domande che fanno a me su di lei. Il paragone diventa anche pesante, alla lunga. Abbiamo condiviso tanto, io e lei. (…) Io veramente vorrei che lei sapesse che io contro di lei non ho nulla, io la stimo come attrice e la trovo bravissima” ha dichiarato la cantante.

