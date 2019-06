Pamela Perricciolo sbugiarda Eliana e la Prati: “Sapevano di Mark sin dall’inizio, ho le prove” – Video

Pamela Perricciolo confessa la sua verità sulla vicenda del Prati-Gate e sputtana Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, ecco cosa ha dichiarato

Ormai la storia del Prati-Gate, nonostante i mesi passati continua a far parlare. Stavolta però a parlare della storia di Pamela Prati e Eliana Michelazzo è Donna Pamela, meglio conosciuta come Pamela Perricciolo.

Pamela Perricciolo confessa tutto

Pamela Perricciolo si è sempre tenuta all’ombra della storia d’amore inventata insieme a Pamela Prati ed Eliana Michelazzo. Pare infatti che Donna Pamela, ha deciso di rivelare la verità sui video dove si intravede il volto del famoso Mark Caltagirone, ovvero colui che avrebbe dovuto sposare Pamela Prati nel maggio scorso

. In realtà come spiega Pamela Perricciolo, l’uomo del video, sarebbe soltanto un amico delle tre donne, prestatosi per interpretare il ruolo del famoso imprenditore romano Mark Caltagirone.

Un gioco di ruoli che però non è durato, le tre donne infatti sono state smascherate in poco tempo. Tutto è iniziato quando Pamela Prati ospite in diverse reti televisivi, ha iniziato a parlare della sua storia d’amore con Mark Caltagirone, un imprenditore romane che l’ha fatta perdutamente innamorare. Un attrice a tutto tondo, se si pensa che è riuscita ad ingannare, almeno per poco, molte conduttrici e canali televisivi. Un inganno progettato a tavolino per riavere una visibilità ormai perduta da anni, ricavandoci sopra un bel po di soldi.

Pamela Perricciolo confessa la verità a FanPage

Ma la storia è degenerata tanto che le due manager e Pamela Prati hanno incominciato ad accusarsi a vicenda, addossando la colpa l’una contro l’altra.La storia ormai è diventata di dominio pubblico e ne parlano da mesi tutti i giornali. La stessa Donna Pamela che spesso si è rifiutata di dare spiegazioni nei programmi televisivi come Live-Non è la D’Urso, si è presa molte delle colpe di tutta questa vicenda.

“Pamela ed Eliana dovevano chiedere una trasmissione gratuita, dove ci sedevamo tutte e tre e insieme chiedevamo scusa all’Italia per le nostre bugie. Però bisogna anche dire, chi di Mediaset e Rai non aveva davvero capito che era tutta una bugia? Dall’inizio avevano capito. A Verissimo ad esempio hanno bloccato i pagamenti dicendo che le avrebbero dato tutto a matrimonio celebrato. Non pensate che abbiano voluto fare troppa polvere e puntate su questa storia?

Pamela Perricciolo però ha deciso di farsi sentire, dopo le diverse accuse fatte su di lei in sua assenza in diversi programmi televisivi da parte di Eliana Michelazzo e Pamela Prati. Donna Pamela infatti in un intervista a FanPage, confessa tutti gli altarini dietro il Prati-Gate. ammettendo che dietro a tutte le chat facebook e whatsapp c’erano Pamela, Eliana e lei stessa.

ll primo video di Mark Caltagrone pubblicato da Pamela? Sì, io ero con loro a girare quel filmato. Quell’uomo era un amico. Un amico nostro di tutti, mio e della Prati di sicuro. Noi abbiamo preso questo ragazzo da usare nei video perché ovviamente sapevamo che il matrimonio non c’era. Quindi tra noi tre ne parlavamo. Mark Caltagirone, la verità di Pamela Perricciolo "Eliana continuava a dire questi (le Tv) vogliono per forza qualcosa!".Caso Mark Caltagirone. La nostra intervista esclusiva a Pamela Perricciolo, che ci racconta la sua verità. Pubblicato da Fanpage.it su Martedì 4 giugno 2019

Pamela infatti sostenne che tutte le interviste dove Pamela si spaccia per la povera vittima, sono tutte false. Lei, come afferma Donna Pamela, era consapevole di tutto quello che stava succedendo, ma non sapeva più come uscirne facendosi passare per la vittima agli occhi del pubblico.