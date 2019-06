Pamela Perricciolo ‘Ho ingerito tutto il flacone di gocce’: il folle gesto a poche ore da Live Non è la D’Urso

Eliana Michelazzo, dopo l’amara scoperta dell’inesistenza di suo “marito” Simone Coppi, si sfoga sui social contro Pamela Perricciolo: ecco la sua reazione

Dopo lo scandalo Caltagirone, Eliana Michelazzo, infuriata per via dell’inesistenza del suo Simone Coppi, sta continuando a condividere materiale personale di Pamela Perricciolo.

Subito dopo gli screen e le note vocali, la proprietaria della Aicos Management ha reso pubblico sul suo “network prediletto” (Instagram ) una clip dove Donna Pamela dice di aver preso un flacone intero di gocce.

“Non metto i filtri, non metto niente. Mi sono presa tutta la bottiglietta delle gocce che mi sono comprata. Perché io non ero Simone, non ero in quella chat e non… tu forse era l’unica…”

Insomma, parole che fanno pensare ad un ennesimo tentativo di farla finita.

Le minacce di Pamela secondo Eliana

Eliana Michelazzo, già tempo fa, aveva reso nota l’inquietante abitudine dell’ex collega/amica Pamela Perricciolo di girare video in cui minacciava di ingerire interi flaconi di medicinali.

Pare che Pamela abbia messo più volte paura ad Eliana, ogni volta che quest’ultima faceva qualcosa che non piaceva a Donna Pamela, questa minacciava di prendere le goccette.

Donna Pamela ha cercato più di una volta di assumere gocce di quelle calmanti, mentre le diceva:

‘Se muoio pensa alla mia famiglia’

La Perricciolo punta sui sensi di colpa

Insomma sembra ormai chiaro che la Perricciolo abbia puntato sui sensi di colpa dell’amica, che non riusciva a capire il motivo scatenante di questo circolo vizioso del terrore.

“Hai minacciato tante volte di morire con le gocce, mettendomi terrore… Dicendo che non uscivi più di casa… Pensi che ti avrei scritto muori? Non pensi che ti avrei aiutata messaggiando tranquilla?”

Lo scorso 22 maggio la Perricciolo è anche finita in ospedale a causa di queste gocce. Diceva che, se Eliana si fosse staccata da lei in qualche modo o avesse cercato di porre fine alla loro amicizia, lei sarebbe morta, suscitando alla titolare dell’AiCos Managment remore e sensi di colpa.

Questa storia non smette di stupire i telespettatori, non smette di appassionare e di stranire le menti di “gente normale“, che con la truffa Caltagirone non ha nulla a che fare.