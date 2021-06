Tutto su una delle ragazze più virali di Tik Tok, Pamela Paolini è diventata una vera star.

Conosciuta come la “ragazza del porridge”, i suoi video hanno fatto impazzire milioni di utenti.

Pamela Paolini, vita privata

Almeno una volta vi sarà capitato un video di Pamela sulla home di Tik Tok, ma conosciamola meglio.

Classe 2000, nata il 1 aprile a Roma, si è diplomata in un istituto alberghiero con l’indirizzo pasticceria.

Ha sempre sognato di aprire un’attività tutta sua, ma crescendo ha capito che non era il suo vero sogno.

Per questo ha continuato a studiare frequentando il corso universitario di Scienze, culture e politiche gastronomiche per il benessere.

Nel 2019 inizia a fare dei video su Tik Tok per semplice e puro divertimento.

Decide di condividere dei piccoli momenti della sua giornata, mostrando i suoi incredibili outfit.

Tutti la conoscevano come “La ragazza delle candele”, dato che spesso si è mostrata mentre studia con una candela accanto, ma adesso i suoi follower la chiamano “La ragazza del porridge”.

Ogni volta i suoi video diventano virali, Pamela non segue i trend ma ama crearli e lanciare sempre nuove challenge.

Pamela Paolini, ha perso 10 kg

Chi la segue da molto, sa bene che Pamela ha sempre parlato del suo cambiamento fisico.

Ha raccontato che nell’ottobre del 2019 aveva preso un po’ di chili e ciò le causava malessere e insicurezza.

Per questo ha ridotto le quantità di quello che mangiava e ha fatto molto movimento.

Nel giro di qualche mese ha perso circa 10 kg, tutt’ora continua a mantenersi in forma, nonostante abbia ancora qualche insicurezza che però ha accettato.

Ora sta cavalcando l’onda del successo, il suo profilo su Tik Tok possiede quasi un milione di follower, un gran traguardo per lei.

I suoi fan la amano, anche se c’è sempre qualche utente non affatto carino.

Pamela più e più volte ha sottolineato l’importanza delle parole e che se non si ha un qualcosa di costruttivo da dire, basta scrollare avanti.

A parte questo, è una ragazza molto forte con le idee ben chiare.

In futuro spera di lavorare nel settore alimentare o a contatto con gli animali, infatti abitando in campagna ha adottato addirittura un dolce asinello che mostra spesso sui social mentre scorrazza in giardino.

