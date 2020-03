Chi è Pamela Barretta, la Guardia Giurata, ex dama di Uomini e Donne, fresca di rottura con il fidanzato Enzo Capo

Scopriamo tutti i segreti di Pamela Barretta, dalla vita privata fino ad arrivare ai dettagli sulla partecipazione a Uomini e Donne.

Chi è Pamela Barretta

Originaria di Bari, nasce nella città pugliese nel 1984.

Diventa nota nel mondo dello spettacolo italiano con la partecipazione, nelle vesti di dama, al trono over di Uomini e Donne, condotto dal lunedì al venerdì, su Canale 5, da Maria De Filippi.

La donna si è mostrata sin dal primo momento molto solare e autentica, anche se avvolta da un velo di mistero, che non ha mai lasciato che la barese di mostrasse del tutto.

Appassionata di viaggi, di mare e di lettura, ha conquistato buona parte degli uomini del parterre durante la sua permanenza a Uomini e Donne, tra cui Stefano Torrese.

Per quanto riguarda la sua attività professionale, la Barretta svolge il lavoro di Guardia Giurata.

Figlio e dramma sentimentale

Non abbiamo molte informazioni riguardo la vita privata della Barretta, per via della sua estrema riservatezza.

Di lei sappiamo abbia un figlio, avuto da una relazione precedente alla sua entrata nel programma di Maria De Filippi.

Dopo il flirt con Stefano, Pamela ha iniziato una relazione con un altro cavaliere, Enzo Capo, con il quale è addirittura uscita dal programma di Canale 5.

Oggi, però, sembra proprio che la coppia sia scoppiata: è stata la stessa Pamela Barretta, interagendo con i suoi fan su Instagram, a rendere noto di essere stata lasciata dal fidanzato Enzo Capo.

Il motivo? Capo avrebbe altro per la testa! Tra le possibili ipotesi, quella che la Barretta sia stata lasciata per una donna più giovane o comunque perché ritenuta troppo avanti con l’età. Quest’eventualità è stata dedotta dai fan dopo alcune frasi postate sui social dalla donna, che hanno innestato il dubbio.