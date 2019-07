Pamela Anderson la mano fracassata dall’ex compagno, l’attrice racconta le violenze subite

Pamela Anderson, rivela le terribili violenze subite nel corso della sua relazione col calciatore Adil Rami: le ha fracassato la mano

Pamela AndersonSi è da poco conclusa la relazione tra l’ex attrice di ‘Baywatch’, Pamela Anderson e il calciatore Adil Rami.

Dopo la rottura arrivano le gravi accuse della Anderson nei confronti di Rami, dai quali avrebbe subito abusi e violenze nel corso della loro storia.

Pamela Anderson, in ospedale: ‘Ho mentito ai medici’

In un post pubblicato sui social, l’attrice racconta uno dei gravi episodi di violenza subiti dal suo ex fidanzato, il quale l’avrebbe condotta in ospedale per averle fracassato la mano. In ospedale l’attrice sarebbe stata costretta a mentire ai medici. Ecco che cosa le avrebbe fatto Adil Rami:

‘Mi ha schiacciato le mani finché non si sono incrinate. Ho detto ai medici che soffrivo di artrite, non potevo confessare di essere stata ferita’

poi continua:

‘Sono stata costretta ad andare all’ospedale perché stavo soffrendo troppo. Non riuscivo a scrivere e neppure ad aprire una bottiglia d’acqua’

e ancora rivela i dettagli della terribile violenza, e le intimidazioni ricevute dall’ex compagno:

‘Mi ha fatto male afferrandomi brutalmente, intimidendomi, trattenendomi con la sua forza fisica’

poi conclude dichiarando che il suo ex fidanzato, nega categoricamente le violenze di cui è accusato, probabilmente perchè non cosciente della gravità delle sue gesta:

‘Ora nega la violenza. Forse non capisce ciò che ha fatto. Non è mia intenzione ferirlo. È arrabbiato perché ora tutti sanno la verità. Ma non è pentito delle sue violenze’

Pamela Anderson: ‘Truffata da rami, ho creduto fosse il grande amore’

Qualche giorno prima del post in cui ha accusato Adil Rami delle violenze, l’attrice ha pubblicato un altro post sul suo profilo Instagram, in cui parla del rammarico, del dolore provato anche e soprattutto per la ‘doppia vita’ vissuta dal suo ex fidanzato, la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso e chiudere per sempre la loro storia:

‘E’ difficile da accettare. Gli ultimi due anni della mia vita sono stati un’enorme bugia. Sono stata truffata, portata a credere che il nostro era un “grande amore”? Sono devastata nell’aver scoperto negli ultimi giorni che lui stava vivendo una doppia vita’

poi prosegue, rivelando che Rami era solito fare dell’ironia sui giocatori sposati, definiti come dei ‘mostri’:

‘Era solito scherzare riguardo altri giocatori, diceva che avevano fidanzate per strada in appartamenti vicini alle loro mogli. Ha chiamato quegli uomini mostri? Ha mentito a tutti. Come è possibile controllare il cuore e le menti di due donne in questo modo. Sono sicura che ce ne sono state altre. E’ un mostro’

L’ex fidanzato della Anderson attualmente non ha ancora risposto alle accuse di abusi e violenze da parte della Anderson. Ecco alcuni degli scatti pubblicati dalla star di ‘Baywatch’: