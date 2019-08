Pamela Anderson senza vergogna ‘Uso il costume da bagnina per eccitare il mio partner’

CJ Parker non indossa più il suo costume di scena da anni, sul set, ma Pamela Anderson non nasconde di farne un uso particolare. Ecco quale

Indimenticabile nel ruolo di CJ Parker nell’ormai decennale serie tv di Baywatch, la vita privata di Pamela Anderson continuano ad occupare tutte le prime pagine dei settimanali di gossip e ad appassionare milioni di fan molto legati al suo ruolo.

In un’intervista recente rilasciata alle pagine di Page Six, non ha fatto segreto di mantenere ancora vivo il ricordo della serie tv e, addirittura, di conservare non solo il ricordo, ma il bikini di quando era una delle bagnine più desiderate della storia del piccolo schermo:

“Ho ancora nell’armadio quell’ adorabile costume intero che ho indossato per molti anni. Ora però ne faccio un uso diverso: è la mia personale lingerie per ravvivare i miei incontri galanti. Adoro entrare nella doccia con il costume e poi saltare addosso al mio uomo in ogni stanza della casa”.

Stando alla naturalezza di questa sua dichiarazione, si potrebbe pensare che non sia l’unica nel mondo dello spettacolo ad utilizzare i costumi di scena in questo modo particolare. Ma, in realtà, è una delle poche a farlo e il numero si riduce ancora se si contano quelle che tengono segreti questi utilizzi.

“So che Carmen Elektra lo ha nascosto nell’armadio, come un cimelio. Io preferisco sfruttarlo in un altro modo”.

I fans di Pamela Anderson vorrebbero vederla sotto un’altra ottica

Naturalmente, chiunque sarebbe interessato a vedere Pamela Anderson con indosso quello storico abito di scena, specialmente i suoi fan:

“Mi portano costumi rossi per autografarli. Ma sono sempre grandi e fuori misura. Il mio era striminzito, si tirava e si adattava su tutto il corpo”.

Pamela ha parlato anche della sua vita sentimentale

Nel corso dell’intervista, Pamela si è anche lasciata andare sulla sua vita sentimentale: da poco ha subito un tradimento da parte di Adil Rami:

“Sono stata truffata e portata a credere di vivere il mio più grande amore. Sono devasta ancora oggi dopo aver scoperto che Adid viveva una doppia vita”.

Insomma, una Pamela tutta nuova e da scoprire!