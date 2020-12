Scopriamo quali programmi tv e quali fiction intratterranno i telespettatori durante l’inverno 2021: anticipazioni palinsesto Rai1.

L’inverno 2021 è alle porte, scopriamo quali saranno i programmi televisivi e le fiction che terranno compagnia ai telespettatori da gennaio 2021: anticipazioni palinsesto Rai1.

Palinsesto Rai1, anticipazioni inverno 2021

Le novità riguardanti il nuovo Palinsesto Rai1 per la stagione invernale 2021 sono molte ed entusiasmanti: nuove fiction in prima serata, ritorno di alcuni show amati e serie tv altrettanto seguite.

L’amatissima fiction con Elena Sofia Ricci e Diana Del Bufalo tornerà su Rai 1 con nuovi episodi della sesta stagione: torna sugli schermi Che Dio ci aiuti 6. La bella Elena Sofia Ricci vestirà nuovamente le vesti di Suor Angela, i colpi di scena nella trama della fiction lasceranno i telespettatori a bocca aperta.

Andrà in onda dal 7 gennaio e ci sarà senza dubbio un testa a testa con la serie tv turca DayDreamer con Can Yaman.

Farà ritorno anche lo show, in diretta, dei pacchi: Affari tuoi. In una versione del tutto nuova andrà in onda il sabato sera con molti cambiamenti tra cui colore dei pacchi e regole del gioco. Il conduttore sarà ancora una volta Carlo Conti.

Nuove fiction in arrivo a gennaio e febbraio 2021

Continuiamo ad esplorare la lista delle nuove fiction e dei programmi che ci attendono nel 2021: la domenica sera sarà dedicata alle nuove serie televisive che saranno trasmesse per la prima volta in assoluto.

Vedremo, si legge su BlastingNews.it, Serena Rossi vestire i panni di un’assistenza sociale nella nuova mini-serie tv da sei episodi intitolata Mina Settembre.

A febbraio 2021 i telespettatori potranno vedere la nuova fiction Lolita Lobosco con Luisa Ranieri mentre ogni lunedì sera ci sarà Il commissario Ricciardi, con Lino Guanciale, a tener compagnia su Rai1.

Il martedì sera sarà dedicato alle dirette calcistiche, i telespettatori potranno godersi la visione della Coppa Italia. Perfino l’attesissima finale della Supercoppa Italia sarà su Rai1: la partita giocata tra Napoli e Juventus il 20701/2021.

Ogni venerdì l’intrattenimento farà da padrone su Rai1. Torna infatti Avanti un altro con Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni mentre da fine gennaio farà ritorno anche Il cantante mascherato di Milly Carlucci.