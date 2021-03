Palinsesto Mediaset, mai successo: cosa cambia e perché

Il 18 marzo è la Giornata Nazionale dedicata alle vittime del coronavirus inaugurata oggi per la prima volta: ecco cosa accadrà in tv.

Una novità assoluta che le reti Mediaset decidono di accogliere: il 18 marzo sarà una giornata senza precedenti e molte saranno le novità nel palinsesto.

Alcuni programmi verranno cancellati, ma non solo: scopriamo nei dettagli la decisione di Mediaset.

Cos’è la Giornata Nazionale del 18 marzo

Il 18 marzo dello scorso anno l’Italia assisteva alla giornata più buia dall’inizio della pandemia. Nessuno può scordare le file di camion militari carichi di vittime del coronavirus che da Bergamo trasportavano le salme in altri cimiteri.

Quell’immagine e quei momenti non devono essere scordati, e tutte le vittime hanno diritto ad essere ricordate, ecco perché il Governo ha deciso nelle scorse ore di approvare la Giornata Nazionale per le vittime del Coronavirus.

Sarà celebrata il 18 marzo di ogni anno e per l’occasione le maggiori cariche dello Stato hanno previsto degli impegni a sostegno di ciò. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi sarà a Bergamo, la città più colpita dalla pandemia.

Mediaset: cosa cambia nel palinsesto odierno

Una data così importante non poteva non portare variazioni nel palinsesto, come ha comunicato Mediaset con una nota ufficiale di ieri sera:

“Giovedì 18 marzo Mediaset commemora la ‘Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus” con la massima intensità per non dimenticare chi non c’è più e per sensibilizzare sull’emergenza sanitaria che continua”.

Il comunicato Mediaset poi specifica che per tutta la giornata verrà mandato in onda un messaggio video della durata di 30 secondi dal titolo “La memoria non si spegne”. Oltre a ciò anche un filmato dal titolo “In ricordo di chi vivrà per sempre” verrà diffuso all’interno dei programmi.

Non solo, i vertici hanno anche disposto che per far sentire tutta la solidarietà dell’azienda, alcuni programmi verranno sospesi e anche durante i Tg si terrà un minuto di silenzio.

A saltare saranno le puntate odierne di Amici 20 e Uomini e Donne entrambi condotti da Maria De Filippi.

Ci uniamo al cordoglio per tutte le vittime ed alla speranza che si possa presto riuscire a debellare definitivamente questo terribile virus.