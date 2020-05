Palinsesti di giugno, nuovi programmi per Rai e Mediaset: cosa vedremo?

Rivelati i palinsesti di giugno, che rivoluzioneranno completamente i canali di Rai e di Mediaset nel mese che dà il benvenuto all’estate

Scopriamo insieme quali programmi andranno in onda il prossimo mese e comporranno i palinsesti di giugno 2020 di Rai e di Mediaset. Da La vita in diretta a Temptation Island, da Tu si che vales e Che Dio ci aiuti 5.

Le novità di Rai

Nei mesi estivi andrà in onda in Rai un’edizione mattutina di Italia sì, il programma condotto da Marco Liorni, che proseguirà il suo appuntamento anche al sabato pomeriggio. La trasmissione in questione prenderà il posto di Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele.

Previsti per giugno anche La Vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano e le repliche de I Soliti Ignoti con Amadeus. In programmazione anche le repliche della fiction Il Giovane Montalbano con Michele Riondino e quelle di Che Dio ci aiuti 5 con Elena Sofia Ricci.

I venerdì sera tornerà Carlo Conti al timone di un nuovo varietà dedicato al mondo delle classifiche, mentre il sabato sera verranno ritrasmessi degli show in replica.

I programmi di Mediaset

Per quanto riguarda le trasmissioni di Mediaset, tornerà in onda l’appuntamento con Temptation Island, il game show dell’amore condotto da Filippo Bisciglia.

Debutterà una nuova soap opera turca con protagonista Can Yaman, dal titolo “Erkenci Kus”, che andrà in onda al posto di Uomini e donne. Proseguirà l’appuntamento con Avanti un altro, il programma quiz di intrattenimento condotto da Paolo Bonolis.

Spazio anche per Barbara D’Urso, che sarà al timone di Live – Non è la D’Urso; proseguono anche le repliche di Tu si que vales e di Ciao Darwin. In onda anche Le Iene su Italia 1, mentre su Rete 4 sono confermati i talk show politici, come Quarta Repubblica e Fuori dal Coro.