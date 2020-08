Palermo, scomparsa una ragazza di 23 anni dopo una festa in un lido

Un’altra sparizione ha colpito una delle città di Palermo, nello specifico parliamo di una 23enne che dopo una festa nel lido di Trabia non sarebbe più tornata. Un’ennesima scomparsa a Palermo, quindi, dopo quella avvenuta a Viviana Parisi e suo figlio solamente pochi giorni fa.

Come detto, dopo la festa, Dora D’Asta, sarebbe diventata irraggiungibile e così preoccupati i genitori hanno contattato le autorità. Numerosi familiari e conoscenti della ragazza hanno lanciato appelli su Facebook nella speranza di ritrovarla. La ragazza, inoltre, al momento della scomparsa indossava pantaloncini e top di colore nero, quest’ultimo decorato da una scritta dorata.

“Prego tutti i miei amici di Facebook a dare notizie di una mia amica, scomparsa da venerdì pomeriggio a me o a suo fratello Piero. Dora è stata prelevata da casa sua da una ragazza di Trabia di cui non si conosce il nome per poter partecipare a una festa che si teneva in un lido, ma non è più rientrata”.