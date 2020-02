Palermo, schianto mortale sulla statale: tragico bilancio di morti e feriti

C’è stato uno schianto mortale a Palermo sulla SS121 all’altezza di Misilmeri. L’incidente ha causato un morto e 4 fertiti, coinvolte 4 automobili.

L’incidente mortale sulle strade di Palermo è avvenuto nel pomeriggio inoltrato di oggi 6 febbraio.

Quattro automobili coinvolte nello scontro

Lo scontro mortale è avvenuto nel comune di Misilmeri, in provincia di Palermo, nel tardo pomeriggio del 6 febbraio. Si trattava di una super strada a scorrimento veloce, al chilometro 247. Coinvolti nello scontro quattro veicoli. I motivi dell’incidente sono ancora da chiarire.

L’incidente ha causato la morte di un 82 enne originario di Villabate (sempre in provincia di Palermo) che guidava uno dei veicoli coinvolti nello scontro. Non hanno potuto fare nulla i paramedici e medici accorsi con il 118. Dopo un primo tentativo di rianimazione e la stabilizzazione per il trasporto nel nosocomio più vicino, l’uomo non ce l’ha fatta.

Un morto e quattro feriti

Nell’impatto sono rimaste ferite altre quattro persone, tutte prontamente soccorse, e che non sembrerebbero in pericolo di vita. I Vigili del Fuoco, per alcune di loro, hanno dovuto lavorare a lungo per poterli estrarre dalle loro autovetture. Le lamiere, infatti, si erano talmente tanto contorte da impedirne l’uscita.

Il traffico nella zona è andato in tilt perché sulla super strada è stato necessario l’intervento dei mezzi dell’Anas per rimuovere le vetture coinvolte nello schianto dopo aver proceduto ai soccorsi. La maggior parte delle auto in transito verrà indirizzata verso percorsi alternativi.

Nel frattempo, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente che ancora non risulta ben chiara.