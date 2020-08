Attimi di paura a Isnello, Palermo: in un appartamento in fiamme sono rimasti intrappolati 4 bambini. A salvarli un operaio forestale.

L’uomo ha sentito le urla disperate dei piccoli e non ha esitato un attimo ad introdursi nell’appartamento per trarre in salvo i bambini. La mamma dei piccoli era scesa qualche minuto prima che scoppiasse l’incendio, per fare la spesa. L’appartamento in cui sono divampate le fiamme si trova nella zona di Isnello, Palermo.

Incendio a Isnello

Tragedia sfiorata a Isnello, paesino del palermitano dove, nel pomeriggio di lunedì, 3 agosto, è scoppiato un incendio in un appartamento. Come riferisce anche Tgcom24, nell’abitazione si trovavano 4 bambini, 3 sorelline e il cuginetto.

Un operaio forestale, di passaggio in quel momento, ha sentito le urla disperate dei bambini ed ha provato ad entrare dal portone. L’ingresso era bloccato, così Nunzio Mogavero, 49 anni, con l’aiuto di 2 carabinieri che si trovavano nei paraggi si è arrampicato al primo piano ed ha tratto in salvo 3 bambini.

Poi ha sentito un’altra bimba piangere ed ha capito che nell’abitazione c’era un’altra persona. Così, nonostante le fiamme, è tornato nell’appartamento ed ha tratto salvo anche l’altra sorellina.

Sembra che l’incendio sia divampato per un corto circuito a piano terra. In un attimo le fiamme hanno raggiunto il primo piano, dove c’erano le sorelline ed il cuginetto. La mamma delle bambine si era allontanata da casa per fare la spesa ed i bambini erano rimasti soli.

Nunzio Mogavero non è nuovo ad atti eroici. Nel 2019 aveva salvato un turista che si era perso nei boschi siciliani e ancora prima aveva salvato un daino rimasto intrappolato in una rete di metallo.