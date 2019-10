Palermo, uomo aggredito e colpito alla testa da branco: è allarme in città

Nuovi episodi di violenza a Palermo immotivata lasciano sconcertati i cittadini. Prima due amici, poi un ragazzo attualmente ricoverato in neuro rianimazione.

Scatta l’emergenza per le aggressioni a Palermo, dove un uomo è stato colpito alla testa dal branco senza motivo. Ma cosa sta succedendo?

Sabato sera due giovani aggrediti in pieno centro

L’incubo di violenza si è consumato nel centro di Palermo ai danni di due ragazzi. L’aggressione è avvenuta senza motivo: un giovane, abbastanza robusto, ha avvicinato la coppia accusandola di qualcosa. Una pura provocazione poiché i due stavano trascorrendo la loro serata tranquillamente. Con l’arrivo di altri quattro ragazzi, i due sono stati vittime inermi di calci e pugni. Solo dopo un po’ gli amici sono riusciti a fuggire e a rivolgersi ad allertare i soccorsi.

Uomo colpito alla testa dal branco

L’altra vittima di un episodio di violenza a Palermo, è stata aggredita in via Maqueda. Le sue condizioni sono critiche poiché è ricoverata in nel reparto di neuro rianimazione a Villa Sofia. L’uomo 33enne, passeggiava sabato sera per godersi la movida palermitana, insieme ad un amico. Improvvisamente, un oggetto contundente lo raggiunge alla testa. Prima del ricovero, l’uomo è stato in grado di ricostruire i fatti insieme alla polizia.

Le autorità stanno indagando ma, anche questa volta, c’è una certezza: l’aggressione è avvenuta senza motivo. Un clima che getta i cittadini palermitani nel panico. Come si evince da Il Giornale, non è escluso che nel capoluogo siculo si stia consumando quello che gli americani chiamano “knockout game“. Si tratta di una pratica di giovani e giovanissimi diventata virale attraverso i social. Il “gioco” consiste nel colpire a caso i passanti allo scopo di trarne diletto.