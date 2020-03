Palazzo di giustizia di Milano, settimo piano travolto dalle fiamme: Vigili del Fuoco in difficoltà

Rogo in corso al Palazzo di giustizia di Milano e i Vigili del Fuoco sono in grande difficoltà a raggiungere il cuore dell’incendio: il settimo piano.

Paura al palazzo di giustizia di Milano per un incendio che si è propagato al settimo piano, zona archivio.

Palazzo di Giustizia in fiamme a Milano

Secondo le prime indiscrezioni il settimo piano del palazzo, dove si trova l’archivio, sarebbe avvolto dalle fiamme. Sul posto si trovano adesso 7 squadre dei Vigili del Fuoco con 2 automezzi e 5 autopompe. Ha raggiunto il posto anche il funzionario di turno e due ambulanze.

Come si apprende anche da Repubblica, i Vigili hanno una grande difficoltà a raggiungere il settimo piano e contenere l’incendio.

La causa di questo incendio è ancora incerta, ma il fatto che fosse chiuso potrebbe far ipotizzare una origine di tipo accidentale. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri mentre i Vigili del Fuoco sono a lavoro per spegnere l’incendio.

Al momento non risultano esserci persone coinvolte.

In aggiornamento