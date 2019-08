Palazzo Chigi, l’incontro tra Giuseppe Conte e Ursula Von der Leyen: “Modifichiamo il regolamento”

A Palazzo Chigi si sta svolgendo l’incontro tra Giuseppe Conte e Ursula Von der Leyen con un punto netto sui migranti. Cosa si stanno dicendo?

Un incontro atteso quello di Palazzo Chigi tra il Premier Conte e Ursula Von der Leyen che sigilla alcune importanti questioni – una fra tutte quella dei migranti.

L’incontro tra Conte e Von der Leyen

Un incontro atteso da tempo quello tra i due leader e che ha puntato l’attenzione sul discorso migranti, alla ricerca di una soluzione da prendere il prima possibile.

Giuseppe Conte ha evidenziato di come il nostro Paese non debba essere visto come il Porto di tutti:

“non è pensabile che il problema rimanga sulle spalle del paese dove arrivano”

La leader tedesca ha quindi replicato cercando di trovare una strada corretta da perseguire:

“voglio proporre un nuovo patto per l’immigrazione e asilo. troviamo una nuova soluzione”

Il dibattito sui migranti

Punti che sono stati discussi ampiamente e dove il premier italiano si è reputato soddisfatto di un incontro così importante, per un scambio di vedute e l’arrivo verso una realtà differente.

Chiede inoltre che l’Europa non si dimentichi dell’Italia e aiuti verso il rilancio del Sud anche in termini turistici:

“politiche differenti per le aree disagiate e il nostro sud, dove vogliamo il sostegno europeo”

La lista di priorità dettate dalla Von der Leyen si basa soprattutto su una nuova Unione Europea – che deve offrire alcune soluzioni adeguate lavorando molto su quello che si può migliorare d’ora in poi.