‘Farlo è vietato’ Grande Fratello Vip, Pago viola il regolamento del Reality, il cantautore mette a rischio la sua permanenza nella casa

Pago ha violato le regole del Grande Fratello Vip. Ha fatto una cosa ‘super vietata’ all’interno del Reality. Quali sono i rischi in cui incorre il cantautore Sardo? Ecco cosa è successo

Il Grande Fratello Vip è tra i format Mediaset più amati e seguiti dal pubblico Italiano. Una stagione quella 2020 partita col botto, tra la squalifica di Salvo Veneziano, le liti tra Antonella Elia e le altre concorrenti all’interno della casa, e Rita Rusic beccata a toccarsi le parti intime. A seguire Pago, il quale avrebbe violato il regolamento del Reality, mettendo a rischio la sua permanenza nella casa. Che cosa è successo? Scopriamo di più.

Pago viola il regolamento del Grande Fratello

Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, nato in Sardegna, è sicuramente tra i concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Il cantautore sardo, come è noto era fidanzato con l’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu, che qualche puntata fa è andata a trovarlo nella Casa.

Il suo amore per lei, come ha raccontato pià volte, pare non essere svanito per nulla, nonostante ora siano lontani e lui stia intraprendendo il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip, un bellissimo percorso a detta del conduttore Alfonso Signorini.

Ma i sentimenti talvolta giocano brutti scherzi, tanto da spingere il cantautore a violare il regolamento. Che cos’ha fatto Pago?

Pago, il gesto contro il regolamento del GF

Il cantautore Sardo, avrebbe violato il regolamento del Reality prendendo una penna dal magazzino e scrivendo una canzone per la sua Serena Enaurdu, pur sapendo che nella Grande Casa sia vietato scrivere, è contro il regolamento del programma:

“Se si deve morire, si deve morire per amore”

ha chiosato Pacifico Settembre, che con il suo gesto avrebbe messo a repentaglio la sua permanenza nella casa. Quali saranno le conseguenze per il Gieffino?

La canzone, scritta tra le mura della Casa a suo rischio e pericolo, parla della loro storia d’amore, che Pago spera di poter riconquistare una volta uscito dalla Casa, dalla quale spera di uscire presto, come ha raccontato al confessionale qualche giorno fa.

Il cantautore sardo ‘non vuole perdere la sua partita’, la sua Serena, che rivedremo durante la prossima puntata del GF in diretta venerdì 31 Gennaio al fine di incontrare nuovamente Pago.