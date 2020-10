Tale quale show, Pago spiazza: ‘Ho un problema agli occhi’

Tale e Quale Show, il famoso cantante sardo si lascia andare in una inaspettata confessione: ha un problema agli occhi.

Pacifico Settembre, meglio noto con lo pseudonimo di Pago, ha fatto un’inaspettata confessione sui social.

Il cantante sardo, attraverso una diretta su Facebook, ha voluto ringraziare l’intero staff di Tale Quale Show e, in particolar modo, le truccatrici che non perdono mai la pazienza nonostante il suo problema gli occhi.

Pago, l’inaspettata confessione social

Dopo una lunga gavetta, il successo arriva con il singolo Parlo Di Te che, oltre a diventare la colonna sonora di un noto spot pubblicitario, è un vero e proprio tormentone dell’estate 2005.

Di recente, Pago è tornato a far parlare di sé per la sua tormentata storia d’amore con Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne. Dopo una serie di tira e molla, pare sia giunta a capolinea la loro storia d’amore.

Archiviate le voci di gossip, il cantante sardo ha intrapreso una nuova esperienza televisiva. E’ uno dei concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, programma musicale di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Grazie alla sua voce e alla sua capacità di interpretare brani molto diversi tra loro, è riuscita a vincere varie puntate della trasmissione, tra cui l’ultima imitando Tony Hadley.

La diretta su Facebook

Insieme alla sua collega, Barbara Cola, il cantante sardo ha avviato una diretta sul noto social network e hanno rivelato alcuni aneddoti e retroscena della loro esperienza nella nota trasmissione condotta da Carlo Conti.

In questa occasione, Pago ha voluto ringraziare il reparto di trucco e parrucco, in particolare Laura e Alessandra, le quali impazziscono perché non sta fermo:

Io voglio ringraziare Laura e Alessandra che impazziscono perché non sto fermo. Non è colpa mia ma ho un problema agli occhi quindi quando mi toccano gli occhi…Poverine

L’artista sardo ammette che non è colpa sua in quanto ha un problema agli occhi, senza rivelare maggiori dettagli.