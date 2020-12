Il padrone muore per il Covid: Nina e Rocky cercano una casa

La pandemia ha mutato la prospettiva di vita in tutto il mondo, anche per gli animali che vivono in casa con noi come Nina e Rocky.

I due meticci sono rimasti senza padrone e soli al mondo.

Nina e Rocky

Diversi studi hanno dimostrato che non ci sono prove di trasmissibilità del covid-19 dagli animali domestici, come cani e gatti, agli umani. Semmai è stato constatato l’esatto contrario, sono proprio i nostri fedeli amici a poter essere contagiati da noi e a non sviluppare il virus che sta quasi paralizzando il mondo.

Tuttavia le nostre vite sono connesse, in particolar modo quando il proprietario umano muore.

Questo è quanto accaduto a due cagnolini che cercano una nuova casa nella zona tra Roma e provincia.

Dopo aver condiviso la vita con il loro amico umano, ricoprendolo di attenzioni e tenerezze come solo i nostri cani e gatti sanno fare, si ritrovano sperduti e senza quel punto di riferimento che il loro padrone era per loro.

Il loro proprietario è deceduto improvvisamente, nel giro di poche settimane, ucciso dal Coronavirus.

Adozione di coppia: un gesto d’amore

Le condizioni dell’uomo si erano aggravate e dopo il ricovero ospedaliero, a causa delle complicazioni, è deceduto. Ora Nina e Rocky, due meticci di taglia piccola, sono orfani del loro papà e alla ricerca di una nuova casa.

Un altro nucleo familiare cui portare gioia e benessere, perché è questo quello che fanno questi angeli pelosi e, con il clima che stiamo vivendo a causa della pandemia, ne abbiamo tutti necessità.

Purtroppo i famigliari dell’uomo non vogliono tenerli con loro. Secondo quanto riporta Fanpage.it occorre un‘adozione di coppia, per non dividerli, un vero gesto d’amore nei loro confronti e nei confronti della vita.

Per questo motivo la Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha lanciato un appello, condividendo un post di Nina e Rocky, due cagnolini in cerca di una casa.

Chiunque voglia adottare la coppia di cagnolini di otto e undici anni, può contattare la Lega Nazionale per la Difesa del Cane (sezione Ostia) al numero telefonico 333.2729049, preferibilmente insieme e solo su Roma o provincia.