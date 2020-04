Padre Maccalli, uno dei due italiani rapiti in Niger sarebbe vivo insieme all’altro ostaggio Nicola Chiacchio. A dimostrarlo un video di pochi secondi.

Il filmato in cui ci sarebbe Padre Maccalli è pervenuto alla redazione di un giornale di Agadez. I due ostaggi sono stati rapiti da mesi dai jihadisti.

Il video

Padre Maccalli e Nicola Chiacchio, sequestrati in Niger dai jihadisti sarebbero vivi. A testimoniarlo è stato un video di 24 secondi inviato al giornale online chiamato Air Info Agadez. I due sono ostaggi dal 18 settembre del 2018, tra Niger e Burkina Faso. Padre Maccalli lavorava nella parrocchia di Bomoanga. Come si legge su Repubblica, nel brevissimo video di pochi secondi, i due ostaggi si presentano:

“Mi chiamo Pier Luigi Maccalli, di nazionalità italiana, oggi è il 24 marzo”

E così anche Nicola Chiacchio. Si tratterebbe di un turista sequestrato in Mali diversi mesi fa ma su di lui, si sa ben poco.

Chi è il sacerdote

Padre Maccalli è un sacerdote italiano di 59 anni in missione con le Società delle Missioni Africane. E’ stato rapito il 18 settembre 2018 da rapitori di origine jihadista ma, in realtà, di loro si sa ben poco. Un rapimento avvenuto poco dopo il suo ritorno in Niger dopo un breve periodo in Italia. Maccalli non è alla sua prima missione dato che era stato in Costa d’Avorio per diversi anni. Durante le sue missioni si è battuto molto contro circoncisione ed infibulazione. La missione a cui aveva preso parte era quella di Bomoanga nata negli anni ’90 e che ha lo scopo di contrastare analfabetismo, povertà endemica e carenza di strutture.