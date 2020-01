Padova, sequestrate 10 tonnellate di carne cinese per peste suina

Blitz della Guardia di Finanza a Padova dove le fiamme gialle hanno sequestrato 10 tonnellate di carne suina in arrivo dalla Cina.

Come evidenzia anche La Stampa, i prodotti sarebbero arrivati in Italia illegalmente, violando le norme dell’Unione Europea.

La carne suina trovata questa notte in un magazzino all’ingrosso di generi alimentari nel capoluogo veneto era appena arrivata dall’Olanda e pronta per essere scaricata. Gli operatori dell’azienda sanitaria locale hanno ritenuto la derrata di carne talmente pericolosa da disporne l’immediato incenerimento.

Il magazzino in cui è stato effettuato il maxi blitz della Guardia di Finanza è stato posto anch’esso sotto sequestro, per accertate irrgolarità reiterate nel tempo.

Cos’è la peste suina?

Come evidenzia anche il Sito del Governo, la peste suina africana è un’infezione virale, altamente contagiosa, che colpisce cinghiali e suini. Non si trasmette agli esseri umani, ma è talmente facile da trasmettere ai suini che una sua eventuale epidemia rischierebbe di danneggiare pesantemente il patrimonio zootecnico suino.

L’Organizzazione mondiale per la sanità ha inserito questo tipo di malattia tra quelle denunciabili, ogni caso sospetto può e dev’essere infatti dichiarato alle autorità competenti.

I sintomi della peste suina, come per qualsiasi infezione virale, sono inappetenza e febbre, oltre a emorragie. La presenza dell’infezione nel sangue può durare poco meno di una settimana e spesso porta alla morte dell’animale in tempi molto brevi.

I suini che contraggono il virus possono restarne portatori per circa un anno.

Nelle prossime ore è prevista una conferenza stampa in cui saranno resi noti i dettagli della maxi operazione della Guardia di Finanza a Padova.