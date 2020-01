Padova, al via il progetto per piantare la Paulownia: tutto su questo...

Padova pianta le Paulownia, gli alberi anti smog per ripulire l’aria dalle polveri sottili. La città si adopera per dare il proprio contributo per ridurre l’inquinamento.

Delle proprietà degli alberi di Paulownia avevamo già parlato e ora Padova lancia un nuovo progetto. Rinforestare è la sola soluzione per ridurre l’inquinamento dell’aria, assorbendo l’anidride carbonica in eccesso.

Aumentare le aree verdi, nelle zone urbane e più trafficate, è il solo modo per migliorare la qualità dell’aria. In questo modo potremo agire per ridurre le temperature in costante aumento.

Gli alberi di Paulownia sono antismog

La paulownia è una pianta ad alto fusto e a crescita molto veloce. La specie è originaria della Cina e del Giappone, che si può adattare a vari climi e terreni. Si tratta di un albero molto rustico, che quindi non ha bisogno di particolari cure o trattamenti chimici. In soli 5 o 6 anni gli alberi raggiungono già i 15-20 metri d’altezza e possono essere tagliate, dando un legno leggero ma elastico e resistente. Dopo il taglio, la pianta è in grado di rigenerarsi e tornare a crescere.

Il progetto di piantare la Paulownia è stato elaborato da Coldretti Padova come spiegato da Massimo Bressan, che mira anche a creare una filiera secondaria del legno. Inoltre, questi alberi aiuterebbero le popolazioni di api e insetti impollinatori, che troveranno nutrimento nei suoi fiori lilla. Bressan ha detto

“I numerosi e grandi fiori di questa pianta dal terzo anno possono contribuire a produrre fino a 5 quintali di miele per ettaro, con beneficio anche per le api che si trovano in un ambiente non contaminato perché questa pianta non richiede trattamenti fitosanitari.”

Ora si aspira ad incrementare la piantagione di queste piante, dando incentivi alla coltivazione come per qualunque altro. Questo aiuterebbe a migliorare la pessima qualità dell’aria di Padova e si userebbero degli ibridi di Paulownia che producono semi sterili, in modo da non intaccare la biodiversità.