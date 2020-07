Özge Özacar, chi è Azra di Come Sorelle: l’attrice è anche una...

Chi è Özge Özacar, vediamo insieme tutte le curiosità relative a una delle attrici più amate del momento, interprete di Azra Yılmaz in Come sorelle

Scopriamo insieme tutti i segreti di Özge Özacar, dall’infanzia alla formazione, fino ad arrivare agli esordi e al successo nel mondo dello spettacolo, alla vita privata, che l’attrice preferisce custodire gelosamente.

Chi è Özge Özacar

Nasce il 22 aprile del 1995 a Istanbul, in Turchia.

Si appassiona alla recitazione e per questo nutre il desiderio di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, diventando attrice.

Nel frattempo, però, studia Giornalismo alla Marmara University, dove consegue la laurea. Dopo aver raggiunto questo primo obiettivo professionale, la donna si iscrive alla Istanbul Culture & Art Academy for Acting.

Per approfondire lo studio della recitazione, la donna lavora con diversi coach e studia con le registe Zeynep Günay Tan e Hilal Saral. Parla perfettamente l’inglese e il francese: anche per tale ragione, all’attrice piacerebbe molto recitare in lingue diverse dalla sua e in altri Paesi.

Nel corso della sua carriera, l’attrice appare in diversi spot pubblicitari e prende parte a vari progetti televisivi turchi, come Meryem, Lise Devriyesi, Oyunbozan e Tatlı Küçük Yalancılar.

Attualmente, la giovane interpreta il personaggio di Azra Yılmaz nella serie tv Come sorelle, titolo originale Sevgili Geçmiş, che sta spopolando in Italia.

Vita privata e curiosità

L’attrice è un personaggio dello spettacolo molto discreto, che preferisce mantenere incolume la sua privacy, nonostante la notorietà acquisita.

Per tale ragione, dai suoi profili social non trapela nulla sulla sua vita privata, ma l’attrice ama parlare molto dei suoi interessi. Molto attiva sui social, in particolare su Instagram, è lì che vanta un seguito di 547 mila follower.

Sul profilo in questione posta spesso i selfie che la riguardano, le sue letture e alcuni video nei quali mostra che è anche una bravissima ballerina.