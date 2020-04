Ozark, terza stagione inedita su Netflix: il thriller che ha incantato tutti

Netflix accoglie all’interno della sua offerta la terza stagione di Ozark, serie tv drammatica/thriller con protagonista Jason Bateman

Scopriamo insieme tutti i dettagli di Ozark, serie tv la cui terza stagione è ora disponibile sulla piattaforma streaming a pagamento di Netflix!

La trama della serie

Protagonista di Ozark è Marty Byrde, un consulente finanziario che abita a Chicago assieme alla famiglia. L’uomo ha, però, un secondo lavoro molto particolare: ricicla denaro sporco per i cartelli della droga messicani.

Quando aumentano i pericoli, Marty si trasferisce con la moglie Wendy e i due figli Charlotte e Jonah in un villaggio turistico nelle Ozark del Missouri. Sarà lì che convincerà il boss messicano Del Rio che in tale luogo si possano riciclare facilmente grosse somme di denaro.

La terza stagione su Netflix

La terza stagione di Ozark ripartirà dal momento in cui i casinò della famiglia Byrde ricicleranno senza sosta e la vita di tutti sembrerà essere tornata alla normalità.

L’arrivo di Ben, fratello di Wendy, bipolare e nullafacente, fa però precipitare le cose. Ben si innamorerà di Ruth e stabilirà un buon rapporto con i ragazzi del lago: tutto però cambierà quando, dopo aver scoperto l’esistenza dell’attività criminale della sorella e della sua famiglia, farà saltare l’inaugurazione della nuova fondazione benefica di Wendy, mettendo a rischio la vita sua e dell’intero nucleo familiare. Il finale sarà al cardiopalma!

Martin e Wendy, rischieranno più volte la rottura, ma si uniranno saldamente grazie al loro istinto di sopravvivenza. Il ruolo di Ruth diventerà importante all’interno delle dinamiche di questa terza stagione.

In questa terza parte emerge ancor di più l’intento degli ideatori Bill Dubuque (sceneggiatore di The Judge, The Accountant, A Family Man) e Mark Williams di mostrare il volto corrotto di un Paese come gli Stati Uniti, in cui sono attive imprese illegali.