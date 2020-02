Overdose letale da paracetamolo: muore una ragazza di 26 anni

Un’insegnante 26enne sarebbe morta per un’overdose da paracetamolo. L’ambulanza avrebbe rifiutato di soccorrerla.

Un’overdose da paracetamolo ha ucciso una giovanissima insegnante. La famiglia ha sporto denuncia contro i sanitari.

Overdose letale da paracetamolo

Una terribile tragedia che, forse, poteva essere evitata. È quanto accaduto ad una giovane insegnante 26enne, Amber Hickford, di Rochdale, Greater Manchester.

Come riporta anche Leggo, la ragazza si era recata in ospedale lo scorso fine settimana, per via di forti dolori allo stomaco.

Dopo le analisi, le era stata diagnosticata un’infezione alle vie urinarie che la 26enne avrebbe dovuto curare con degli antidolorifici. Il medicinale le avrebbe causato, però, altri malesseri, così Amber ha assunto una dose eccessiva di paracetamolo per alleviare i dolori.

Dopo l’assunzione del paracetamolo, la 26enne avrebbe iniziato a stare male, tanto che il fidanzato, allarmato, avrebbe chiamato un’ambulanza per farla soccorrere.

L’ambulanza, però, nell’abitazione di Amber non è mai arrivata. I sanitari avrebbero giudicato il suo caso in maniera totalmente superficiale, considerando un trasferimento in ospedale del tutto inutile.

La denuncia contro l’ospedale

La 26enne si è rifiutata di anadare in ospedale. Ha quindi deciso di riposare, ma un paio d’ore dopo, quando il suo ragazzo ha provato a svegliarla, si è reso conto che Amber non respirava più.

Dall’autopsia effettuata sul corpo della ragazza è emerso che ad ucciderla sarebbe stata proprio una dose eccessiva di paracetamolo. Amber avrebbe quindi potuto salvarsi se il personale ospedaliero avesse valutato correttamente il suo caso e avesse mandato un’ambulanza a soccorrerla?

La famiglia della giovane insegnante ha deciso di sporgere denuncia alle forze dell’ordine, per capire se realmente si possa addossare la colpa del decesso di Amber alla negligenza dell’ospedale.

Dal canto suo il personale sanitario si difende, sottolineando il fatto che alla ragazza era stato consigliato di recarsi in ospedale, cosa che la 26enne si era rifiutata di fare.